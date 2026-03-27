Công an Thanh Hóa khởi công doanh trại đóng quân rộng hơn 32 ha

Chiều 27.3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công dự án doanh trại đóng quân tại P.Hạc Thành (Thanh Hóa).

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa tham quan mô hình doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa ẢNH: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Phát biểu tại lễ khởi công, đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tính hành động mạnh mẽ, hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để góp phần xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cũng theo đại tướng Lương Tam Quang, doanh trại đóng quân của Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng có ý nghĩa chiến lược, quan trọng cả trước mắt và lâu dài để bảo đảm công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều kiện làm việc, sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và kỹ thuật, mỹ thuật với tầm nhìn 100 năm, đưa công trình vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.2027).

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa ưu tiên nguồn lực xây dựng trụ sở công an cấp xã.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ấn nút khởi công dự án ẢNH: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Dự án doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng trên khu đất có diện tích 32,8 ha, có vị trí nằm ở cửa ngõ phía đông P.Hạc Thành - phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa.

Công trình được thiết kế hình khối, với lối kiến trúc dựa trên sự kế thừa các giá trị văn hoá, lịch sử của địa phương, tham chiếu các yếu tố đặc trưng của di sản Thành nhà Hồ, Hạc Thành, sông Mã, sông Chu…

Công trình gồm hệ thống trụ sở làm việc của các phòng nghiệp vụ, khu chỉ huy, điều hành, các công trình phục vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện… Trong đó, nổi bật là tòa nhà trung tâm cao 12 tầng, và hội trường lớn có sức chứa gần 1.000 chỗ ngồi, không chỉ đáp ứng yêu cầu của Công an tỉnh mà còn bảo đảm phục vụ các hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh.

Ngoài dự án trên, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai xây dựng dự án Trại tạm giam tại P.Đông Sơn, có tổng mức đầu tư hơn 481 tỉ đồng; dự án trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tại P.Hàm Rồng, với tổng mức đầu tư hơn 379 tỉ đồng.