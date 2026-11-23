‎Tối 23.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiếu để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi ẢNH: CAAG

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện một đối tượng có dấu hiệu dụ dỗ, xâm hại tình dục nhiều trẻ em nam trên địa bàn.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, triển khai điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng Công an tỉnh An Giang xác định các vụ việc có dấu hiệu hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Đức; đồng thời tập trung rà soát, làm rõ những người có liên quan.

Đến ngày 9.11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Mỹ Đức xác định Nguyễn Văn Hiếu là nghi phạm thực hiện các vụ xâm hại trẻ em nên vận động ra cơ quan công an đầu thú

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận: Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của nạn nhân, Hiếu đã dụ dỗ các em đến nhà riêng, rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục tại phòng ngủ của mình.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.