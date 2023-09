Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế sáp nhập nhiều đơn vị cấp phòng

Ngày 29.9, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh tinh, gọn, mạnh, qua đó sáp nhập nhiều đơn vị.



Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bố trí một số lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện N.X

Cụ thể, Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được sáp nhập thành Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường. Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu sáp nhập thành Phòng Tham mưu.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng sáp nhập 2 phòng thuộc lực lượng an ninh. Đồng thời, chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác của Văn phòng Đảng ủy, xây dựng Đảng và công tác đảng viên từ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị sang Phòng Tham mưu và Phòng Tổ chức cán bộ.

Sau khi sáp nhập, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế từ 29 phòng giảm xuống còn 26 phòng, giảm 13 đội thuộc các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bố trí 32 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định N.X

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để triển khai ngay các nhiệm vụ công tác chuyên môn và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị...