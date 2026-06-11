Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Công an TP.HCM quyết tâm đạt thành tích cao ở giải thể thao, văn nghệ lớn

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
11/06/2026 13:19 GMT+7

Sáng 11.6, Công an TP.HCM tổ chức lễ xuất quân đoàn vận động viên (VĐV) tham dự Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 khu vực 3, đồng thời ra mắt đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026).

Theo đó, đoàn thể thao Công an TP.HCM có gần 180 cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài ở nhiều nội dung như bóng đá 7 người, pickleball, bắn súng, võ thuật, chạy vượt địa hình cùng nhiều môn thi đấu khác. Bên cạnh đó, đoàn nghệ thuật quần chúng gồm khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 15 ca sĩ, diễn viên, nhạc công chuyên nghiệp, sẽ tham gia biểu diễn 8 tiết mục tại liên hoan.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết các đội tuyển đặt mục tiêu phấn đấu đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và biểu diễn. Để chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng này, trong nhiều tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tập luyện với cường độ cao, vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng, đồng thời vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Công an TP.HCM quyết tâm đạt thành tích cao ở giải thể thao, văn nghệ lớn - Ảnh 1.

Các bài biểu diễn võ thuật được thực hiện đồng đều, dứt khoát

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Công an TP.HCM quyết tâm đạt thành tích cao ở giải thể thao, văn nghệ lớn - Ảnh 2.

Những tiết mục văn nghệ đảm bảo có đủ các yếu tố xúc động, hùng hồn... và cũng khơi dậy sự tự hào

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhiều thành viên các đội tuyển chia sẻ việc được đại diện Công an TP.HCM tham gia các sân chơi lớn của lực lượng CAND là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đi kèm trách nhiệm lớn. Chính vì vậy, dù phải cân đối giữa công tác chuyên môn và thời gian tập luyện, các cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thi đấu và biểu diễn với kết quả tốt nhất.

Buổi lễ xuất quân cũng là dịp để Công an TP.HCM biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của các cán bộ, chiến sĩ tham gia các đội tuyển. Trên sân khấu, những màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện hình ảnh người chiến sĩ CAND qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các đại biểu tham dự. Trong khi đó, các nội dung biểu diễn võ thuật, điều lệnh và kỹ năng chiến đấu thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của các đội tuyển trước ngày lên đường tranh tài.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình chuẩn bị. Ông gửi lời cảm ơn đến các thành viên đội tuyển đã dành nhiều thời gian, công sức cho nhiệm vụ chung, cũng như đưa ra nhiều góp ý, nhận xét mang tính chuyên môn nhằm giúp các bài thi, tiết mục nghệ thuật tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao chất lượng trước khi bước vào tranh tài và biểu diễn chính thức.

Không chỉ hướng đến mục tiêu giành thành tích cao, việc tham gia hội thao và liên hoan nghệ thuật còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong lực lượng CAND trên cả nước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao, Công an TP.HCM kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều kết quả tích cực tại các hoạt động lần này.

Tin liên quan

Thanh Thúy và hàng chắn tỏa sáng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Iran

Thanh Thúy và hàng chắn tỏa sáng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Iran

Ngày 11.6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục mạch chiến thắng tại bảng B giải bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026 khi đánh bại tuyển Iran với tỷ số áp đảo 3-0.

Lịch đấu billiards hôm nay: Bao Phương Vinh xuất trận, Ngô Đình Nại tranh vé chung kết

Billiards: Ngược dòng đánh bại nhà vô địch PBA, Ngô Đình Nại thẳng tiến bán kết

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM Pickleball trung tướng Mai Hoàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận