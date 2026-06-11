Công an TP.HCM quyết tâm đạt thành tích cao ở giải thể thao, văn nghệ lớn

Theo đó, đoàn thể thao Công an TP.HCM có gần 180 cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài ở nhiều nội dung như bóng đá 7 người, pickleball, bắn súng, võ thuật, chạy vượt địa hình cùng nhiều môn thi đấu khác. Bên cạnh đó, đoàn nghệ thuật quần chúng gồm khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 15 ca sĩ, diễn viên, nhạc công chuyên nghiệp, sẽ tham gia biểu diễn 8 tiết mục tại liên hoan.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết các đội tuyển đặt mục tiêu phấn đấu đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và biểu diễn. Để chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng này, trong nhiều tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tập luyện với cường độ cao, vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng, đồng thời vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Các bài biểu diễn võ thuật được thực hiện đồng đều, dứt khoát ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những tiết mục văn nghệ đảm bảo có đủ các yếu tố xúc động, hùng hồn... và cũng khơi dậy sự tự hào ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhiều thành viên các đội tuyển chia sẻ việc được đại diện Công an TP.HCM tham gia các sân chơi lớn của lực lượng CAND là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đi kèm trách nhiệm lớn. Chính vì vậy, dù phải cân đối giữa công tác chuyên môn và thời gian tập luyện, các cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thi đấu và biểu diễn với kết quả tốt nhất.

Buổi lễ xuất quân cũng là dịp để Công an TP.HCM biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của các cán bộ, chiến sĩ tham gia các đội tuyển. Trên sân khấu, những màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện hình ảnh người chiến sĩ CAND qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các đại biểu tham dự. Trong khi đó, các nội dung biểu diễn võ thuật, điều lệnh và kỹ năng chiến đấu thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của các đội tuyển trước ngày lên đường tranh tài.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình chuẩn bị. Ông gửi lời cảm ơn đến các thành viên đội tuyển đã dành nhiều thời gian, công sức cho nhiệm vụ chung, cũng như đưa ra nhiều góp ý, nhận xét mang tính chuyên môn nhằm giúp các bài thi, tiết mục nghệ thuật tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao chất lượng trước khi bước vào tranh tài và biểu diễn chính thức.

Không chỉ hướng đến mục tiêu giành thành tích cao, việc tham gia hội thao và liên hoan nghệ thuật còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong lực lượng CAND trên cả nước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao, Công an TP.HCM kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều kết quả tích cực tại các hoạt động lần này.