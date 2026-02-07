Công an TP.HCM triệt phá vụ bán súng suốt 10 năm cho nhiều khách

Ngày 6.2, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ở phường An Lạc - quận Bình Tân cũ) về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Bị can Hiếu cùng tang vật ẢNH: CTV

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nắm tình hình địa bàn và thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Bính Ngọ, Phòng An ninh nội địa Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Thanh Hiếu có những biểu hiện bất thường. Hiếu được xác định là mắt xích quan trọng chuyên cung cấp súng, đạn và các loại "hàng nóng".

Để đối phó với lực lượng chức năng, Hiếu sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, lập hàng loạt tài khoản ảo; thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và địa điểm giao nhận hàng để xóa dấu vết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang Hiếu tàng trữ số lượng lớn súng, đạn.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật "khủng" gồm: 3 khẩu súng (loại vũ khí quân dụng), 92 hộp tiếp đạn cùng hàng trăm viên đạn các loại, số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ khác.

Công an TP.HCM đọc quyết định khởi tố bị can đối với Hiếu ẢNH: CTV

Đáng chú ý, bước đầu, lực lượng an ninh xác định Nguyễn Thanh Hiếu đã hoạt động bất chính trong một thời gian dài. Từ năm 2016 đến khi bị bắt, thông qua mạng xã hội, Hiếu đã bán trót lọt một lượng lớn súng, đạn cho nhiều "khách hàng" tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, việc tàng trữ và mua bán vũ khí quân dụng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và an ninh trật tự xã hội. Người dân tuyệt đối không tham gia, tiếp tay hoặc che giấu các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các cá nhân liên quan đã mua súng từ "kho hàng" của Hiếu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.