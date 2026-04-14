Công an xã tặng quạt ngày nắng nóng, người dân vừa mát vừa nhớ luật

Nguyễn Phúc
14/04/2026 11:25 GMT+7

Giữa đợt nắng nóng, Công an xã Kim Điền (Quảng Trị) tặng hàng ngàn chiếc quạt cho người dân, đặc biệt mỗi chiếc đều in các thông điệp tuyên truyền pháp luật ngắn gọn, dễ nhớ.

Những ngày đầu mùa hè, hình ảnh công an xã tặng quạt cho người dân ở xã Kim Điền (Quảng Trị) khiến nhiều người chú ý. Những chiếc quạt cầm tay đồng bộ xuất hiện khắp nơi, nhưng điều đặc biệt nằm ở chính nội dung được in trên đó.

Theo đó, nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, Công an xã Kim Điền đã triển khai mô hình "Quạt mát trao tay - bình yên mỗi ngày" trên địa bàn. Trong đợt ra mắt, lực lượng công an đã trao tặng miễn phí 1.000 chiếc quạt nhựa bền, tiện dụng cho người dân.

Công an xã Kim Điền đến tận nhà tặng quạt cho bà con nhân dân

Điểm đặc biệt là trên mỗi chiếc quạt đều in các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, như: phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; phòng ngừa tội phạm công nghệ cao… Thiết kế bắt mắt, thông tin súc tích giúp người dân dễ đọc, dễ nhớ, từ đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa trong đời sống hằng ngày.

Chia sẻ với Thanh Niên, thiếu tá Hoàng Anh Quyền, Trưởng công an xã Kim Điền, cho biết xuất phát từ thực tế địa phương nắng nóng kéo dài, người dân thường sử dụng quạt lá thủ công nhưng độ bền không cao, đơn vị đã nảy ra ý tưởng tặng quạt nhựa để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa lồng ghép tuyên truyền.

Nhiều nội dung tuyên truyền được in lên trên chiếc quạt của Công an xã Kim Điền

"Việc tuyên truyền bằng giấy tờ nhiều khi bà con ít quan tâm nhưng chiếc quạt thì luôn cầm trên tay, dùng hằng ngày nên sẽ đọc, sẽ nhớ. Hơn nữa, quạt còn có thể truyền tay nhau, sử dụng lâu dài nên hiệu quả lan tỏa cao hơn", thiếu tá Quyền nói.

Theo thiếu tá Quyền, kinh phí thực hiện mô hình do cán bộ, chiến sĩ công an xã tự đóng góp. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nội dung tuyên truyền đa dạng hơn. Nếu mô hình phát huy hiệu quả, đơn vị sẽ đề xuất hỗ trợ để mở rộng quy mô, dự kiến cần khoảng 3.000 chiếc quạt.

Nam, phụ, lão, ấu...đều được công an xã tặng quạt

Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi nhận món quà thiết thực, vừa giúp xua tan cái nóng, vừa mang theo những thông điệp hữu ích về phòng, chống tội phạm.

