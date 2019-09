11 cột mốc 'lịch sử' trong 20 năm Jack Ma lèo lái Alibaba

Kể từ khi ra đời vào năm 1999, Alibaba chuyển mình từ một hãng thương mại điện tử truyền thống sang một tập đoàn với nhiều doanh nghiệp con, trải rộng từ mảng hậu cần cho đến giao thực phẩm và điện toán đám mây. Hiện công ty trị giá hơn 460 tỉ USD. Nhân dịp Jack Ma, người gầy dựng khối tài sản khoảng 40 tỉ USD, chính thức về hưu, hãng tin Mỹ CNBC có bài viết nhìn lại 11 cột mốc đáng nhớ trong lịch sử Alibaba dưới sự lèo lái của tỉ phú Trung Quốc này.

Taobao là nền tảng mua sắm trực tuyến tại Trung Quốc, nơi bên bán thứ ba có thể thúc đẩy sản pẩm của họ. Trong năm tài khóa 2015, Taobao của Alibaba đạt tổng khối lượng hàng hóa là 1,59 nghìn tỉ nhân dân tệ, tương đương 223,9 tỉ USD. Con số này tăng lên 3,11 nghìn tỉ nhân dân tệ trong năm tài khóa 2019.

Doanh thu từ Taobao là phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh thương mại cốt lõi của Alibaba. Tiếp nối thành công từ Taobao, Taobao Mall hay Tmall tiếp tục ra đời vào tháng 4.2008 và cũng trở thành một trong các tài sản thương mại điện tử quan trọng nhất của hãng Trung Quốc xét về mặt doanh thu. Nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ, các nhà sản xuất hàng điện tử và thậm chí Starbucks cũng có mặt trên Tmall.

"Đưa Alibaba về lại thành doanh nghiệp tư nhân sẽ cho phép công ty chúng tôi đưa ra quyết định dài hạn vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi cũng không gặp áp lực của một hãng đại chúng", ông Ma nói khi đó.

Alibaba mở hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây năm 2009 và hiện là một trong các hãng lớn nhất trong mảng này ở Trung Quốc. Điện toán đám mây là nguồn doanh thu lớn thứ nhì và là mảng kinh doanh phát triển nhanh nhất. CEO Alibaba Daniel Zhang chia sẻ hồi năm ngoái rằng đám mây sẽ là mảng kinh doanh chính của công ty trong tương lai.

Alibaba chào sàn New York (Mỹ) trong đợt IPO lớn nhất lịch sử, huy động được khoảng 25 tỉ USD. Sau IPO, Alibaba trở thành một trong các doanh nghiệp lớn nhất châu Á xét theo giá trị thị trường. Cổ phiếu Alibaba đến nay tăng hơn 150% kể từ giá chào sàn là 68 USD.

Sau vụ phân tách gây tranh cãi của Alipay, Ant Financial được gầy dựng để bao gồm không chỉ hệ thống thanh toán mà còn các dịch vụ tài chính khác. Ant Financial hiện là hãng công nghệ tài chính lớn nhất Trung Quốc, có giá khoảng 150 tỉ USD. Tháng 2.2018, Alibaba mua 33% cổ phần của Ant Financial thông qua một điều khoản trong hợp đồng giữa hai doanh nghiệp vào năm 2014. Hiện một số nguồn tin cho rằng Ant Financial đang chuẩn bị cho IPO.