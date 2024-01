Công nhân hối hả tăng ca, đem con lên xưởng trông để ‘chạy đua’ với tết

Tết Nguyên đán chỉ còn hơn 1 tháng, những nữ công nhân ở xưởng may này hối hả tăng ca để kịp xong đơn hàng xuất khẩu.

Mỹ Giang, 23 tuổi (quê Quảng Nam), đã 3 năm không về quê ăn tết. Tạm gác nỗi nhớ nhà, chị dồn tâm sức cho công việc. Cô con gái nhỏ 5 tuổi mỗi chiều được mẹ đón đến xưởng may suốt vài tháng, quất quýt bên mẹ và dần thân quen với các cô chú khác.

Công nhân hối hả tăng ca, đem con lên xưởng trông ‘chạy đua’ với tết

"2-3 năm nay em không về ăn tết, phần lớn là do điều kiện. Tết tốn chi phí nhiều, thay vì em về quê chơi tốn nhiều tiền thì em gửi tiền đó về cho ông bà. Vé may bay tầm 5 triệu hơn, chưa tính vé khứ hồi, cả nhà tầm 11 triệu", Giang nói.

Con gái 5 tuổi theo mẹ lên xưởng may mỗi chiều để mẹ tăng ca Võ Hiếu

Không được gần con như Giang, hai vợ chồng Huyền Trân cùng làm công nhân ở xưởng may này phải gửi con về quê ở cùng ông bà nội từ lúc bé mới hơn 1 tuổi. Những ngày cận tết, nữ công nhân nôn nao nhớ nhà, dù công việc bận rộn nhưng ngày nào Trân cũng phải gọi điện về nghe con bi bô gọi tên mình…

Cùng lên TP.HCM làm việc để lo cho gia đình, Trân quê ở Long An, còn Sang ở Cần Thơ. Hai vợ chồng thuê trọ gần xưởng may vài cây số, mỗi ngày đều đèo nhau đi làm, tối cùng nhau tăng ca.

Gửi con ở quê từ khi mới hơn 1 tuổi, hai vợ chồng Huyền Trân xin làm chung công ty may để tiện chăm sóc nhau Võ Hiếu

May mắn giữ được công việc, Trân và nhiều công nhân ở xưởng may động viên viên nhau cố gắng để có thêm chút tiền về quê ăn Tết.

"Bạn em trong Bình Dường kể mấy đợt này ít hàng, không tăng ca, về sớm không à, nên thấy công ty mình còn được tăng ca em cũng mừng", nữ công nhân may chia sẻ.

Chị Đào Mỹ Linh, giám đốc công ty may DONY cho biết mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng công ty mắn mắn vẫn nhận được nhiều đơn hàng. Doanh thu dịp cuối năm thậm chí còn tăng 20% so với năm ngoái. Cả xưởng may tất bật sản xuất để kịp hoàn thành tất cả đơn hàng xuất đi trước Tết Nguyên đán.

Công nhân may hối hả tăng ca, doanh thu sản xuất cuối năm tăng 20% so với năm ngoái Võ Hiếu

"Mình tập trung thị trường mới để sản xuất, ví dụ mình thay vì tập trung thị trường châu Âu, công ty chuyển dịch sang thị trường Mỹ, Trung Đông, châu Á. Tuy giá cả rất cạnh tranh nhưng có thể làm được.

Số lượng công nhân tăng so với cùng kỳ năm trước. Thời gian anh chị công nhân liên tục sản xuất gần 1 tháng rồi", chị Linh cho biết.

Xóm trọ công nhân nôn nao tới Tết Võ Hiếu

Với hoàn cảnh công nhân ở xa, công ty này chủ yếu tập trung hỗ trợ vào thưởng tết. "Thưởng cho các anh chị nhiều hơn, nghỉ sớm hơn để kịp chuyến xe tết đoàn tụ gia đình", nữ giám đốc trẻ nói.