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    Công nhân thấp thỏm chờ việc vì thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung

    Công nhân thấp thỏm chờ việc vì thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Dù đã đầu tư dây chuyền sản xuất, đào tạo hàng trăm công nhân gần 1 năm qua nhưng nhà máy vẫn chưa thể vận hành do vướng thủ tục liên quan đến hệ thống xử lý nước thải tập trung, doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn.

    Ngày 27.10, các doanh nghiệp FDI tại Cụm công nghiệp Đồi 30, xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng phản ánh với Báo Thanh Niên về những vướng mắc kéo dài khiến nhà máy dù đã đầu tư nhiều kinh phí vẫn chưa thể vận hành theo kế hoạch.

    Công nhân thấp thỏm chờ việc vì thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung

    Theo đại diện chi nhánh Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam (lô CN2, Cụm công nghiệp Đồi 30), từ tháng 11.2025, chi nhánh thuê hạ tầng tại Cụm công nghiệp Đồi 30 để đầu tư nhà máy lắp ráp đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, sau nhiều lần nộp hồ sơ, doanh nghiệp vẫn chưa được Sở Tài chính Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

    Đại diện doanh nghiệp này cho biết đã đầu tư dây chuyền, tuyển dụng và đào tạo hàng trăm công nhân, đồng thời trả lương, đóng bảo hiểm xã hội để duy trì nhân lực trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục. Việc nhà máy chưa thể hoạt động khiến doanh nghiệp chịu áp lực lớn về chi phí.

    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'- Ảnh 1.

    Nhà xưởng của chi nhánh Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam tại Cụm công nghiệp Đồi 30 chưa thể vận hành như dự kiến

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Theo UBND xã Chiên Đàn, Cụm công nghiệp Đồi 30 có diện tích 34,12 ha, do Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1970 ngày 14.9.2019.

    Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định, dù UBND huyện Phú Ninh (cũ) đã nhiều lần đôn đốc.

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