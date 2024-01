Crossover cỡ trung năm 2023: Mazda CX-5 áp đảo, người Việt chuộng xe đẹp giá rẻ?

Thiết kế, công năng phù hợp với nhu cầu của số đông khách hàng; những mẫu crossover cỡ trung vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người dùng ô tô. Mặc dù vậy, trong bối cảnh thị trường xe Việt Nam năm 2023 chứng kiến doanh số sụt giảm khá mạnh do suy thoái kinh tế, phân khúc crossover cỡ trung cũng không thể duy trì được đà tăng trưởng doanh số.

Doanh số crossover cỡ trung tại Việt Nam năm 2023

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor - đơn vị nhập khẩu, lắp ráp và phân phối các dòng xe Hyundai tại Việt Nam công bố cho thấy, khép lại năm 2023, toàn phân khúc này bán ra tổng cộng 55.611 xe, giảm hơn 14.000 xe, tương đương khoảng 20% so với năm ngoái.

Crossover cỡ trung vẫn là "điểm nóng" của thị trường

Mặc dù ghi nhận doanh số sụt giảm so với năm 2022, tuy nhiên không thể phủ nhận, crossover cỡ trung vẫn là "điểm nóng" của thị trường ô tô Việt Nam trong năm qua. Không chỉ nhờ những đóng góp lớn về thị phần, mà còn bởi sự cạnh tranh gắt gao giữa các mẫu mã.

Thống kê ở mảng xe phổ thông, gần như tất cả các thương hiệu góp mặt tại Việt Nam đều có sản phẩm hiện diện ở phân khúc crossover cỡ trung. Trong đó, chỉ tính các mẫu mã công bố doanh số hàng tháng, số lượng đã lên đến hơn 10 mẫu, gồm Mazda CX-5, Mazda CX-8, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Ford Territory và bộ đôi Peugeot 3008/5008. Nếu liệt kê đầy đủ "anh tài" từ những thương hiệu khác như Subaru (Forester và Outback), Volkswagen (Tiguan), MG (HS, RX5); hay những hãng mới như Skoda (Karoq, Kodiaq), Haval (H6)… số lượng mẫu mã cạnh tranh phải lên đến trên dưới 20 xe.

Phân khúc crossover cỡ trung vẫn là "điểm nóng" của thị trường với gần 20 mẫu xe góp mặt

Chưa hết, sức nóng của "chiến địa" crossover cỡ trung còn đến từ cuộc cạnh tranh về giá bán giữa các mẫu mã. Năm 2023, đây là một trong những phân khúc xe chứng kiến những màn khuyến mãi gây "sốc" nhất thị trường ô tô trong nước. Trong đó, không thể không kể đến những lần "đạp giá" lên đến hàng trăm triệu của nhiều mẫu xe như Mazda CX-5, Subaru Forester hay bộ đôi xe Hàn: Hyundai Tucson và Hyundai SantaFe.

Mazda CX-5 tiếp tục áp đảo

Liên tục chứng kiến những màn so kè quyết liệt về giá bán, tuy nhiên kết quả thống kê cho thấy, phân khúc crossover cỡ trung năm 2023 thực tế không có nhiều thay đổi và xáo trộn ở cuộc đua doanh số giữa các mẫu xe. Bởi như thường lệ, Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu xe nắm giữ vị thế áp đảo.

Số liệu cho thấy, năm vừa qua, mẫu xe Nhật Bản bán ra gần 17.000 xe, tăng hơn 4.000 xe, tương đương đến hơn 32% so với năm 2022. Kết quả này không chỉ giúp Mazda CX-5 duy trì ngôi vương doanh số năm 2023 mà thậm chí còn gia tăng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi như Ford Territory hay Hyundai Tucson/Santa Fe.

Mazda CX-5 tiếp tục cho thấy sự thống lĩnh phân khúc với doanh số áp đảo đối thủ cạnh tranh

Xe Mỹ - Ford Territory năm 2023 thực tế cũng ghi nhận doanh số bán hàng tương đối ấn tượng, với hơn 8.000 xe đến tay khách mua. Năm trước nữa, do ra mắt vào giai đoạn nửa cuối năm 2023. Doanh số Territory chỉ đạt hơn 2.000 xe. Ở chiều ngược lại, bộ đôi xe Hàn Quốc - Hyundai Tucson và Santa Fe lại chứng kiến lượng xe bán ra giảm khá mạnh. Santa Fe đạt doanh số cộng dồn hơn 6.400 xe, giảm gần một nửa so với năm liền trước. Trong khi đó, Tucson ghi nhận kết quả kém hơn đôi chút, đạt gần 6.200 xe, giảm gần 2.300 xe, tương đương khoảng 27% so với năm 2022.

Một mẫu xe nữa cũng gây thất vọng là Honda CR-V. Khép lại năm qua, mẫu xe "đồng hương" với Mazda CX-5 chỉ đạt doanh số cộng dồn hơn 5.700 xe, giảm gần 4.000 xe, tương đương khoảng 40% so với năm trước đó.

Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 gây bất ngờ với doanh số giảm mạnh

Ở nhóm còn lại, trật tự nhìn chung cũng không có nhiều xáo trộn. Điểm nhấn ở nhóm này đến từ Peugeot 3008/5008. Sau năm 2022 "thăng hoa" với doanh số đạt trên 10.000 xe, bước sang năm 2023, trong bối cảnh sức mua sa sút, bộ đôi xe châu Âu cũng không còn giữ được "phong độ", khi chỉ giao đến tay khách hàng hơn 3.000 xe, giảm đến khoảng 70%.

Nhìn vào thống kê doanh số có thể thấy, giá bán mới đang đóng vai trò quyết định trong thành công của các mẫu mã ở phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam. Mà Mazda CX-5 chính là minh chứng rõ nhất. Với mức giá khởi điểm chỉ còn 749 triệu đồng, năm 2023 vừa qua, mẫu xe này đã lập kỷ lục doanh số khi bán ra đến gần 17.000 xe, chiếm đến hơn 30% thị phần toàn phân khúc.

Công thức thành công của Ford Territory cũng tương tự. Mẫu xe Mỹ tung ra thị trường Việt Nam từ tháng 10.2022 với mức giá từ 822 triệu đồng, rẻ bậc nhất phân khúc thời điểm đó và cũng nhanh chóng trở thành "hiện tượng", bám đuổi sít sao Mazda CX-5 về doanh số. Sang năm 2023, trong bối cảnh hàng loạt mẫu crossover cỡ trung đua giảm giá, nhiều đại lý Ford cũng không ngại áp dụng ưu đãi "khủng" cho Territory (nhiều thời điểm lên đến gần 100 triệu đồng). Nhờ đó, mẫu xe Ford tiếp tục duy trì lượng xe bán ra ở mức cao và cùng với Mazda CX-5 trở thành 2 mẫu xe duy nhất đạt doanh số tăng trưởng trong năm 2023.

Định giá bán đang là yếu tố quyết định thành công của nhiều mẫu crossover cỡ trung

Trong khi đó, trái ngược với bộ đôi này, nhiều mẫu xe ít tung ưu đãi, hoặc duy trì giá bán cao hơn thực tế đã không thể duy trì "phong độ", thậm chí ghi nhận lượng xe bán ra giảm mạnh. Chẳng hạn như Hyundai Tucson, Santa Fe; hay cả mẫu xe vốn được đánh giá cao về chất lượng như Honda CR-V.