Cú chạm cực nhẹ ở trận Bồ Đào Nha - Croatia hé lộ sức mạnh công nghệ World Cup 2026

Một cú chạm rất nhẹ trong trận đội tuyển Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Croatia vào sáng 3.7 đã trở thành ví dụ tiêu biểu cho cách công nghệ đang can thiệp sâu vào World Cup 2026.

Ở tình huống gây tranh cãi này, một bàn thắng muộn của Croatia bị hủy sau khi hệ thống phát hiện điểm chạm nhỏ trong quá trình triển khai bóng, dẫn đến việc cầu thủ tham gia pha bóng bị xác định việt vị. Với mắt thường, đó có thể là chi tiết khó nhận ra, nhưng với dữ liệu từ cảm biến, khoảnh khắc ấy đủ sức làm thay đổi số phận một bàn thắng và cả một trận đấu.

Khoảnh khắc trọng tài chính đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng cuối trận cho Croatia sau khi tham khảo VAR ẢNH: REUTERS

Hơn nửa chặng đường World Cup 2026, điều khiến người hâm mộ tranh luận không chỉ là những bàn thắng, cú sốc hay hành trình của các đội bóng lớn. Đằng sau mỗi trận đấu, một cuộc thử nghiệm công nghệ quy mô lớn cũng đang diễn ra.

So với các kỳ World Cup trước, công nghệ năm nay can thiệp sâu hơn vào quá trình điều hành trận đấu. Việt vị bán tự động, bóng gắn cảm biến, dữ liệu chuyển động và hệ thống VAR được tối ưu đang trở thành một phần quen thuộc trong những quyết định có thể thay đổi cục diện trận đấu.

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VAR cũng đã giúp đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo có quả penalty gỡ hòa ẢNH: REUTERS

Quả bóng giờ cũng 'biết' cầu thủ chạm vào lúc nào

Một trong những công nghệ đáng chú ý nhất là hệ thống việt vị bán tự động. Công nghệ này hỗ trợ tổ VAR đưa ra quyết định nhanh và nhất quán hơn bằng cách kết hợp dữ liệu theo dõi vị trí cầu thủ với thông tin từ quả bóng thi đấu.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng xác định chính xác thời điểm bóng được chuyền đi. Đây vốn là mắt xích quan trọng trong mọi quyết định việt vị, bởi chỉ một chênh lệch rất nhỏ về thời điểm chọn khung hình cũng có thể làm thay đổi kết luận cuối cùng.

Một phiên bản nhỏ của trái bóng Trionda được FIFA bán như vật phẩm lưu niệm cho người hâm mộ ẢNH: Quỳnh Phương

Quả bóng Adidas Trionda tại World Cup 2026 vì thế không còn đơn thuần là dụng cụ thi đấu. Công nghệ bóng kết nối cho phép ghi nhận thời điểm cầu thủ tác động vào bóng và truyền dữ liệu tới hệ thống hỗ trợ trọng tài.

Khi dữ liệu từ bóng được kết hợp với hệ thống theo dõi cầu thủ, tổ VAR có thêm cơ sở để xác định những tình huống việt vị cực sát. Những pha bóng mà mắt thường khó nhận ra, thậm chí chỉ liên quan đến một điểm chạm rất nhẹ, có thể được hệ thống phát hiện.

Trái bóng Trionda cũng được tích hợp các công nghệ hiện đại nhất ẢNH: REUTERS

Đó cũng là điều khiến tình huống ở trận Bồ Đào Nha - Croatia trở thành tâm điểm tranh luận. Trước đây, một điểm chạm gần như vô hình có thể bị bỏ qua. Giờ đây, dữ liệu từ cảm biến có khả năng biến chi tiết ấy thành yếu tố quyết định số phận của một bàn thắng.

VAR tại World Cup 2026 cũng được định hướng vận hành nhanh hơn. Khi thời điểm chạm bóng được xác định bằng dữ liệu và vị trí cầu thủ được hệ thống theo dõi, quá trình kiểm tra có thể rút ngắn so với việc tổ trọng tài phải dò tìm từng khung hình theo cách thủ công.

Công nghệ mài mòn cảm xúc tại World Cup 2026?

Sau hơn nửa chặng đường, lợi ích dễ nhận thấy nhất là nhiều quyết định kỹ thuật có thêm cơ sở dữ liệu. Nhưng chính độ chính xác ngày càng cao cũng kéo theo tranh luận. Với người ủng hộ, công nghệ giúp giảm sai sót và hạn chế những quyết định cảm tính. Với người hoài nghi, bóng đá đang ngày càng bị chia nhỏ bởi các khung hình, đường kẻ và tín hiệu cảm biến, trong khi cảm xúc ăn mừng đôi khi phải chờ một hệ thống xác nhận.

Nhìn lại hơn nửa chặng đường, World Cup 2026 đang cho thấy công nghệ đã đi xa hơn vai trò của một công cụ hỗ trợ. Nó ngày càng trở thành một phần trong cấu trúc vận hành của bóng đá đỉnh cao.

Một bàn thắng có thể được công nhận hoặc hủy bỏ bởi dữ liệu từ cảm biến. Một quyết định việt vị có thể được xác lập từ sự kết hợp giữa camera và quả bóng kết nối. Một sân vận động hàng chục nghìn người cũng có thể được điều phối bằng những dòng dữ liệu mà khán giả gần như không nhìn thấy.

Công nghệ đang giúp bóng đá chính xác hơn, minh bạch và phần nào nhanh hơn. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt ra một câu hỏi ngày càng rõ ràng: khi mọi khoảnh khắc đều có thể được đo đếm đến từng centimet và từng phần nhỏ của giây, bóng đá sẽ giữ lại bao nhiêu khoảng trống cho cảm xúc?