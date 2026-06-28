Những centimet nghiệt ngã với Iran

Trận đấu quyết định tại bảng G diễn ra sáng 27.6 chứng kiến nỗi tiếc nuối tột cùng của đội tuyển Iran. Ở thời gian bù giờ cuối trận, trung vệ Shoja chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Ai Cập khiến tập thể đội bóng và các CĐV Iran trên khán đài vỡ òa.

Khoảnh khắc này tưởng chừng như đưa Iran hiên ngang vào vòng knock-out với tư cách là đội nhì bảng, thế nhưng công nghệ VAR đã can thiệp, xác định mũi giày của Shoja chỉ nhô ra vài centimet so với gót chân của cầu thủ dưới cùng bên phía Ai Cập. Những centimet khó thấy bằng mắt thường, nhưng lại đủ để biến bàn thắng của Iran thành hư vô vì lỗi việt vị.

Sự tiếc nuối của Shoja (4) khi bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị ẢNH: REUTERS

Iran ngậm ngùi nhận kết quả hòa 1-1, nhìn Ai Cập giành tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng. Họ cán đích ở vị trí thứ ba bảng G, phải chờ đợi vòng bảng kết thúc mới biết mình có được đi tiếp hay không. Hiện tại, đại diện châu Á đứng thứ 6 trong danh sách các đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, kết quả có thế nào đi nữa thì đội tuyển Iran cũng xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Bất chấp những khó khăn từ trước lẫn trong quá trình thi đấu tại World Cup 2026, "Team Melli" vẫn thể hiện tinh thần quả cảm và kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại (3 trận hòa). Sau 7 lần góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đây là lần đầu tiên Iran không thua ở vòng bảng. Ở trận đấu còn lại của bảng G, đội tuyển Bỉ giành chiến thắng đậm 5-1 trước New Zealand, giành vé vào vòng trong với vị trí đầu bảng.

Tại bảng H, trận hòa 0-0 trước Ả Rập Xê Út vào sáng qua giúp tân binh Cabo Verde đứng nhì bảng đấu có đến 2 nhà cựu vô địch thế giới là Tây Ban Nha và Uruguay. Đội bóng của đảo quốc nhỏ bé đã trình diễn lối chơi phòng ngự chặt chẽ cùng tinh thần chiến đấu kiên cường để đứng vững trước những đối thủ mạnh. Kỳ tích của "những chú cá mập xanh" tại World Cup 2026 khởi đầu bằng trận hòa chấn động 0-0 trước ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha, tạo bệ phóng tâm lý vững chắc. Tiếp đà hưng phấn, Cabo Verde cầm chân Uruguay với tỷ số 2-2 ở trận đấu mà đội bóng châu Phi đã chứng minh rằng họ không phải chỉ biết chơi phòng ngự theo kiểu "tử thủ".

Tây Ban Nha thắng Uruguay 1-0 để đi tiếp với ngôi nhất bảng. Uruguay bị loại đầy thất vọng khi chỉ đứng ba bảng H với 2 điểm sau 3 trận. Tại bảng I, Pháp tiếp tục phô diễn sức mạnh khi đánh bại Na Uy với tỷ số 4-1. Cùng giờ, Senegal thắng đậm Iraq 5-0, bước vào vòng knock-out với vị trí thứ ba bảng I.