Cứ đăng video, gắn link là có tiền: Phía sau những khoản hoa hồng khủng

Ban ngày đi làm ở công ty, tối về, chị Tú (36 tuổi, ở Hà Nội) dành thêm 2 - 4 tiếng quay dựng video, livestream giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử nhằm tạo thu nhập thụ động từ tiếp thị liên kết (affiliate marketing).

Chị Tú cho biết, trung bình mỗi tháng, chị kiếm được khoảng 10 triệu đồng. Vào tháng cao điểm, thu nhập của chị đạt 35 - 40 triệu đồng, với hơn 2.000 đơn hàng được "chốt" trên TikTok Shop và Shopee.

Cơ duyên đến với công việc này từ 2 năm trước, khi chị nghỉ sinh em bé thứ 3. Tranh thủ những lúc con ngủ, chị thử quay video giới thiệu sản phẩm. Để tiết kiệm chi phí, chị xin mẫu từ các cửa hàng hoặc sử dụng sản phẩm được nhãn hàng gửi để quảng bá.

Theo chị Tú, phải làm đều, liên tục, có tích lũy thì mới ra đơn được, không nên trông chờ vào những video lên xu hướng ẢNH: DƯƠNG TRANG

Từ chiếc gậy selfie ban đầu, chị mua thêm chân máy quay, nhưng vẫn chủ yếu sử dụng điện thoại để quay chụp, chỉnh sửa video. Theo chị, không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều thiết bị, quan trọng là duy trì việc sản xuất nội dung đều đặn.

Có những video lên xu hướng, đơn hàng tăng nhanh; nhưng cũng có video đăng từ 6 tháng đến một năm sau mới phát sinh giao dịch. Vì vậy, chị không đặt kỳ vọng tất cả nội dung đều phải mang lại hoa hồng ngay lập tức.

"Phải làm đều, liên tục, có tích lũy thì mới ra đơn được, không nên trông chờ vào những video lên xu hướng vì không phải khi nào cũng đạt được điều đó", chị Tú chia sẻ.

Theo chị, ngoài sự chăm chỉ, người làm affiliate marketing cần xây dựng thương hiệu cá nhân bằng cách quảng bá trung thực, lựa chọn sản phẩm có chất lượng và tạo niềm tin với khách hàng. Một video có thể tiếp tục mang lại đơn hàng sau nhiều tháng nếu người xem nhớ đến người giới thiệu và sản phẩm từng được đánh giá.

"Khi mình review sản phẩm tốt, có thương hiệu, nhãn mác rõ ràng, uy tín thì sau này khi cần mua gì, khách hàng họ sẽ nhớ đến sản phẩm của mình. Nhớ mình từng quảng cáo sản phẩm đó", chị Tú nói.

Chị thường trực tiếp xuất hiện trong video, cung cấp thông tin về sản phẩm và nêu cả những nhược điểm nếu có. Với đồ điện tử, dù sản phẩm được đánh giá tốt vẫn có khả năng phát sinh lỗi ở từng trường hợp cụ thể, nên chị cho rằng cần chia sẻ trung thực để người mua có thêm thông tin.

Dù vậy, hành trình của chị không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những video được đầu tư kỹ lưỡng nhưng không phát sinh đơn hàng. Theo chị, thị trường hiện cạnh tranh hơn trước, người tham gia ngày càng đông nên việc tiếp cận khách hàng và tạo ra giao dịch cũng khó khăn hơn.

Những con số "gây choáng"

Quy mô tăng trưởng của thương mại điện tử đang tạo thêm dư địa cho hoạt động tiếp thị liên kết. Theo số liệu Metric.vn dẫn trong báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291.600 tỉ đồng, tăng 44,11% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh sự phát triển của thị trường, các đường link liên kết và nội dung quảng bá sản phẩm cũng trở thành một kênh tiếp cận khách hàng đáng chú ý. Tuy nhiên, quy mô giao dịch lớn không có nghĩa mọi người tham gia đều có thể đạt thu nhập cao.

Biểu đồ tăng trưởng doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiktok Shop và Tiki ẢNH: METRIC.VN

Có người bỏ tiền mua sản phẩm, đầu tư thiết bị và dành nhiều giờ mỗi ngày làm video nhưng chỉ nhận được vài trăm nghìn đồng hoa hồng sau nhiều tháng. Ngược lại, những người xây dựng được nội dung phù hợp, duy trì lượng khách hàng và tạo dựng uy tín có thể tiếp tục nhận đơn từ các video đã đăng trước đó.

Khoảng cách giữa hai kết quả cho thấy không thể chỉ nhìn vào lượt xem hay doanh thu để đánh giá hiệu quả của tiếp thị liên kết. Người làm còn phải tính đến chi phí mua sản phẩm mẫu, thiết bị, thời gian lao động và những đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả. Khoản hoa hồng được ghi nhận cũng chưa chắc phản ánh đầy đủ lợi nhuận thực tế.

Bởi vậy, đằng sau những con số thu nhập hấp dẫn là câu hỏi về tính ổn định và khả năng duy trì nguồn tiền. Nếu muốn biến tiếp thị liên kết thành công việc lâu dài, người tham gia không chỉ cần kỹ năng sản xuất nội dung mà còn phải hiểu các điều kiện của nền tảng, kiểm soát chi phí và nhận diện những rủi ro trong quá trình quảng bá sản phẩm.

Những rủi ro pháp lý phía sau đường link

Theo luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn luật sư TP.HCM, tiếp thị liên kết không đơn thuần là việc chia sẻ đường dẫn, mà có thể gắn với hoạt động trung gian thương mại, xúc tiến thương mại và truyền thông quảng cáo có thù lao trên môi trường số. Vì vậy, người tham gia không thể mặc nhiên cho rằng mình được miễn trách nhiệm chỉ vì không trực tiếp sản xuất hay bán hàng.

Luật sư Thế cho biết, theo các quy định pháp luật liên quan đến thương mại điện tử, quảng cáo và bảo vệ người tiêu dùng, người làm affiliate cần thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với vai trò của mình, trong đó có việc cung cấp thông tin trung thực, tuân thủ quy định của nền tảng và phối hợp xử lý nội dung vi phạm khi có yêu cầu hợp pháp.

Việc quảng bá sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng cấm hoặc hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể kéo theo rủi ro pháp lý. Người làm nội dung cũng cần thận trọng khi giới thiệu công dụng sản phẩm, đặc biệt với những mặt hàng có điều kiện quảng cáo riêng như mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược phẩm và trang thiết bị y tế.

Theo luật sư Thế, những hành vi như phóng đại công dụng, cung cấp thông tin sai lệch hoặc quảng cáo gây hiểu nhầm có thể bị xử lý theo quy định. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính, buộc cải chính hoặc tháo gỡ nội dung vi phạm và thực hiện các nghĩa vụ khắc phục hậu quả theo pháp luật.

Nếu thông tin sai lệch gây thiệt hại về tài sản hoặc sức khỏe cho người tiêu dùng, người quảng bá còn có thể phải bồi thường khi đáp ứng các điều kiện luật định. Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người tham gia cũng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Những rủi ro này đặt ra yêu cầu người làm tiếp thị liên kết phải thận trọng ngay từ khâu lựa chọn sản phẩm, kiểm tra thông tin do bên bán cung cấp đến cách diễn đạt trong video. Việc nhận hoa hồng không thể là lý do để bỏ qua tính chính xác của nội dung quảng bá.

Nhiều người làm tiếp thị liên kết "đổ tiền" vào việc mua sản phẩm về review, quay video ẢNH: DƯƠNG TRANG

Bên cạnh trách nhiệm về quảng cáo, nghĩa vụ thuế và việc minh bạch dòng tiền cũng là vấn đề cần lưu ý. Tiến sĩ Phan Phương Nam, Phó trưởng khoa Luật Thương mại, Trường đại học Luật TP.HCM, cho rằng người mới tham gia affiliate marketing có thể chưa quan tâm đúng mức đến việc theo dõi doanh thu, thu nhập và các nghĩa vụ thuế phát sinh.

Theo tiến sĩ Nam, cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử và việc kết nối thông tin giữa các chủ thể liên quan góp phần tăng khả năng quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Do đó, người tham gia cần chủ động tìm hiểu quy chế hoạt động của nền tảng, nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình, đồng thời lưu giữ thông tin giao dịch để phục vụ việc đối chiếu khi cần thiết.

Ông cũng khuyến nghị cá nhân tìm hiểu tình trạng pháp lý của nền tảng trước khi hợp tác, đặc biệt là những thông tin liên quan đến đăng ký, thông báo và cơ chế quản lý hoạt động theo quy định hiện hành.

Từ góc độ thực tiễn, các chuyên gia cho rằng người làm tiếp thị liên kết cần chủ động kiểm chứng thông tin và nguồn gốc sản phẩm, minh bạch trong hoạt động quảng bá, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định và lưu giữ dữ liệu liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình khi phát sinh tranh chấp.

Tiếp thị liên kết đã giúp nhiều người có thêm một nguồn thu đáng kể, nhưng để duy trì kết quả ấy, họ vẫn phải dành nhiều giờ mỗi ngày cho công việc và liên tục xây dựng niềm tin với khách hàng. Trong khi đó, cũng có không ít người có thể rời "cuộc chơi" sau vài tháng vì chi phí, thời gian bỏ ra vượt xa khoản hoa hồng nhận được.

Từ giấc mơ kiếm tiền thụ động đến thực tế của thị trường, tiếp thị liên kết vừa mở ra cơ hội tạo thu nhập, vừa đòi hỏi người tham gia đầu tư công sức, kiểm soát tài chính và ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình.

Những khoản hoa hồng được công bố có thể hấp dẫn, nhưng điều quyết định sự bền vững không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn là cách tạo ra thu nhập ấy có trung thực, hiệu quả và tuân thủ pháp luật hay không.