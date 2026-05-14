Văn hóa

Cung đàn nước mắt - thắt lòng phận tơ vương

Tạ Anh Vũ
14/05/2026 07:00 GMT+7

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa công diễn bản dựng mới vở Cung đàn nước mắt (tác giả Huỳnh Anh - đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo), một lần nữa khẳng định sức sống bền bỉ của những kịch bản cải lương vang bóng một thời.

Vở diễn đào sâu vào những trăn trở về nghệ thuật và số phận người nghệ sĩ qua chuyện đời của Út Lượm (NSND Thanh Ngân). Từ một cô bé hát rong cơ nhỡ đến khi rạng danh trên sân khấu với vị trí đào chánh, đó là một hành trình đầy nước mắt giữa vòng xoáy tình yêu, lòng trung trinh và những uẩn khúc trong nghề. Xung đột giữa tình yêu nghệ thuật chân chính và tham vọng mù quáng được thể hiện bằng từng lớp lang tâm lý được xây dựng chặt chẽ, dẫn dắt người xem đi từ niềm hy vọng mong manh đến nỗi đau thắt lại khi "cung đàn" cuộc đời lỗi nhịp.

NSND Thanh Ngân (trái) và Nguyễn Văn Khởi trong vở Cung đàn nước mắt

Ảnh: Tạ Anh Vũ

Về diễn xuất, NSND Thanh Ngân tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu. Chị hóa thân vào vai Út Lượm bằng lối diễn chừng mực, không lên gân nhưng lại mang sức công phá cảm xúc mạnh mẽ. Giọng ca mượt mà, trầm buồn và êm tai như thế nhưng lại chất chứa nỗi lòng qua từng hơi thở và câu chữ, len lỏi sâu vào trái tim khán giả.

Bên cạnh đào chánh, sự góp mặt của ba Chuông Vàng Vọng Cổ đã tạo nên những đoạn ca diễn thực sự "đã tai". NSƯT Võ Thành Phê, Nguyễn Văn Khởi đều sở hữu làn hơi khỏe, cách xử lý bài bản ngọt ngào, tạo nên nhiều điểm nhấn đẹp cho câu chuyện. Đặc biệt, người xem đã rưng rưng trước lớp diễn cuối của Nguyễn Thanh Toàn. Sự hóa thân chân thực của anh vào hình ảnh người nghệ sĩ già khắc khổ, cống hiện trọn đời cho nghệ thuật đã đẩy cảm xúc của vở diễn lên đến cao trào.

Để làm nhẹ bớt phần bi kịch, NSND Mỹ Hằng và Dũng Nhí đã tung hứng nhịp nhàng, tạo nên những mảng miếng hài duyên dáng. Ngoài ra, sự xuất hiện của các nghệ sĩ khác như Kim Luận, Thy Phương, Đoàn Minh cũng góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc về phận đời nghệ sĩ.

Bản dựng của đạo diễn Lê Trung Thảo đã thổi vào tác phẩm cũ một nhịp điệu sinh động, phù hợp với thị hiếu hôm nay nhưng vẫn giữ nguyên được cái hồn cốt đậm chất Nam bộ. Cung đàn nước mắt không chỉ là một đêm diễn thành công, mà còn là lời nhắc nhở về những giá trị đạo đức và tình người vốn luôn lấp lánh sau ánh đèn sân khấu.

Ngồi bệt ở gánh cải lương 5 không

