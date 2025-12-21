Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cứng khớp là dấu hiệu của bệnh gì?

Tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Trung Dũng
Tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Trung Dũng
(Trung tâm Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai)
21/12/2025 07:23 GMT+7

Cứng khớp là cảm giác khó cử động khớp, như khớp bị 'kẹt', 'khó mở ra', hoặc phải mất một lúc mới vận động bình thường được. Người bị cứng khớp thường cảm thấy: khớp khó xoay, khó duỗi hoặc khó gập. Cảm giác nặng, khô, căng trong khớp, phải 'làm nóng' hoặc vận động nhẹ một lúc mới hết cứng, có thể kèm đau hoặc không đau.

Cứng khớp xảy ra khi trong khớp có các thay đổi như: viêm làm tăng tiết dịch hoặc giảm độ trơn tru của khớp do thoái hóa; co cứng cơ quanh khớp khi bất động lâu; thời gian dài không vận động như ngủ dậy buổi sáng.

Cứng khớp là dấu hiệu của bệnh gì ? - Ảnh 1.

Tập thể dục và vận động thường xuyên giúp giảm tình trạng cứng khớp

Ảnh: Phương An

Cứng khớp là một triệu chứng có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau. Sau đây là những nguyên nhân phổ biến nhất:

Viêm khớp dạng thấp: Cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 30 phút đến vài giờ, kèm sưng, nóng, đỏ khớp, gặp ở khớp nhỏ: bàn tay, cổ tay. Thường gặp ở nữ giới 40 - 60 tuổi.

Thoái hóa khớp: Cứng khớp kéo dài vài phút sau khi ngủ dậy hoặc sau khi ngồi lâu, có kèm đau tăng khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi. Thường gặp ở người sau 50 tuổi.

Viêm cột sống dính khớp: Cứng khớp và đau vùng lưng dưới, nặng hơn vào buổi sáng, giảm khi tập thể dục. Thường gặp ở người trẻ 20 - 40 tuổi.

Do bất động lâu: Cứng khớp sau ngủ dậy, sau khi ngồi hoặc đứng yên quá lâu, sau khi phải nằm lâu vì bệnh, chấn thương hoặc phẫu thuật.

Gút: Cứng khớp kèm đau dữ dội, sưng nóng đỏ, thường ở khớp ngón chân cái. Tính chất khởi phát đột ngột. Hay gặp ở nam giới sau bữa ăn thịnh soạn.

Viêm khớp nhiễm khuẩn: Cứng khớp kèm theo sưng nóng đỏ đau nhiều và có thể có sốt. Thường xuất hiện khi có đường vào khớp. Đây là tình trạng cấp cứu, cần đến bệnh viện ngay.

Chấn thương khớp: Cứng khớp do tràn dịch sau chấn thương. Thường gặp ở người chơi thể thao không khởi động kỹ dễ gây chấn thương.

Các bệnh tự miễn: Lupus đỏ hệ thống. Viêm khớp vảy nến trong đợt tiến triển cũng gây cứng khớp.

Khi nào cứng khớp cần đi khám ngay: cứng khớp kéo dài trên 1 tuần; cứng khớp buổi sáng trên 30 phút; có sưng, đau, sốt, đỏ, hạn chế vận động; khớp biến dạng hoặc đau ngày càng tăng.

Những ngày nhiệt độ giảm sâu, nhiều người sáng ngủ dậy bước xuống giường đã thấy cứng khớp, đau khớp gối. Theo chuyên gia, đau khớp gối khi lạnh là tình trạng khá phổ biến và thường nặng hơn ở những người có bệnh lý cơ xương khớp.

