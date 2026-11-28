Những con heo đất mang lời chúc

Tại một góc sân chùa Bửu Đà (P.Hòa Hưng, TP.HCM), những con heo đất được đặt cùng các dụng cụ tô màu để người đến chùa có thể tự tay trang trí trước khi mang về nhà. Ngoài việc tô vẽ theo sở thích, nhiều người còn viết lên lưng heo những lời chúc dành cho các bệnh nhi như "Chúc bé mau khỏe", "Mong con bình an vượt qua bệnh tật"…

Suốt 14 năm qua, chùa Bửu Đà duy trì chương trình nuôi heo đất hỗ trợ bệnh nhi ung thư vào dịp tết ẢNH: PHẠM HỮU

Đại đức Thích Thiện Minh, trụ trì chùa Bửu Đà, cho biết chương trình "Nuôi heo đất sẻ chia yêu thương" được tiếp nối từ thời cố hòa thượng Thích Như Thọ. Trải qua 14 năm, hoạt động này đã trở thành một trong những chương trình thiện nguyện thường niên của nhà chùa vào dịp đầu xuân.

Thay vì trực tiếp đóng góp tiền, người tham gia có thể đến chùa nhận heo đất miễn phí. Những con heo đất cũng có thể được dành cho con, cháu trong gia đình nuôi. "Trẻ nhỏ hay bà nội trợ, mỗi lần đi chợ, đi học về còn dư những đồng tiền lẻ như 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng hay 10.000 đồng, mọi người lại tích góp bỏ vào heo", đại đức Thích Thiện Minh chia sẻ.

Theo vị trụ trì, cách làm này giúp nhiều người tham gia thiện nguyện tùy theo khả năng của mình. Những khoản tiền nhỏ được dành dụm mỗi ngày, khi tập hợp lại sẽ trở thành nguồn kinh phí hỗ trợ các bệnh nhi.

Sau khi chương trình được phát động trên mạng xã hội, nhiều người đã đưa con đến chùa, cùng nhau chọn heo đất, tô màu rồi mang về nhà. Là phật tử thường xuyên đến các chùa làm công quả và tham gia hoạt động thiện nguyện, lần này chị Ngọc Mai (ở xã Củ Chi, TP.HCM) chọn 2 con heo đất, ngồi tỉ mỉ pha màu, trang trí từng con trước khi mang về. "Tôi tô 2 con heo đất này là dành cho tôi và con trai cùng nuôi", chị Mai nói.

Với chị, việc nuôi heo đất không chỉ là một cách đóng góp cho chương trình thiện nguyện của nhà chùa mà còn là dịp để dạy con biết tiết kiệm, quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh.

Hẹn ngày mang heo về chùa

Mỗi năm, chùa Bửu Đà chuẩn bị khoảng 500 con heo đất để các gia đình đăng ký mang về nuôi. Những con heo được trang trí theo sở thích của từng người sẽ có chung một ngày hẹn trở về chùa.

Người tham gia được tự tay trang trí heo đất trước khi mang về nhà nuôi ẢNH: PHẠM HỮU

Trong chương trình năm nay, trước mùng 4 Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, các gia đình sẽ mang heo đất đến chùa để chư tăng và các tình nguyện viên tập hợp, kiểm đếm số tiền, chuẩn bị những phần lì xì dành cho bệnh nhi.

Dự kiến vào mùng 7 tết, đoàn thiện nguyện của chùa sẽ đến thăm các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng 1. Mỗi em sẽ nhận được phần lì xì từ 300.000 - 500.000 đồng.

Theo đại đức Thích Thiện Minh, có những con heo đất được các gia đình nuôi rất "mập", với số tiền dành dụm từ 1 - 2 triệu đồng. Nhà chùa đánh dấu riêng những con heo này để ưu tiên hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nặng hoặc phối hợp với phòng công tác xã hội của các bệnh viện để trao tặng. Bên cạnh tiền lì xì, nhà chùa còn tiếp nhận gấu bông đã được giặt sạch, bánh kẹo, sữa để chuẩn bị thêm quà cho các em nhỏ.

Chị Ngọc Mai đi từ xã Củ Chi đến chùa Bửu Đà, chọn hai con heo đất để cùng con trai dành dụm tiền nuôi heo ẢNH: PHẠM HỮU

Trên mạng xã hội, thông tin về chương trình nuôi heo đất nhận được nhiều phản hồi tích cực. Bên cạnh những lời động viên, nhiều người còn hỏi cách đăng ký, thời gian đến chùa nhận heo để cùng tham gia.

Với những gia đình đã mang heo đất về nhà, từ nay đến tết là khoảng thời gian dành dụm. Mỗi đồng tiền lẻ còn dư sau buổi đi chợ hay mỗi ngày đi học đều có thể được bỏ vào heo.