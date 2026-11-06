Cùng sống xanh 173: Khởi nghiệp xanh, điểm tựa của những giải pháp phát triển kinh tế từ tài nguyên bản địa

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy tiêu dùng, phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mang tính ưu tiên, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của thị trường. Cuộc thi Khởi nghiệp xanh do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) phối hợp với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức qua 12 mùa giải đã trở thành bệ phóng uy tín, đồng hành cùng hàng ngàn dự án khởi nghiệp trên khắp cả nước. Cuộc thi không chỉ là sân chơi kinh doanh thuần túy mà là nơi định hình tư duy sản xuất xanh, giúp các doanh nghiệp trẻ khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa kết hợp công nghệ hiện đại.

Thí sinh trong trang phục truyền thống vui vẻ chụp ảnh cùng những người tham dự cuộc thi Ảnh: Đoàn Linh

Từ tài nguyên bản địa đến xu hướng kinh tế tuần hoàn và xanh hóa

Điểm cốt lõi làm nên dấu ấn của Khởi nghiệp xanh chính là triết lý phát triển dựa trên nền tảng tài nguyên bản địa của từng vùng miền. Từ những vùng nông sản miền núi đến các vùng nguyên liệu ở đồng bằng, các thí sinh – trong đó có nhiều bạn trẻ người dân tộc thiểu số như Mường, Cao Lan, Cờ Lao, Thái, Mông, Tày… – đã mang đến cuộc thi niềm đam mê và tinh thần trân trọng thiên nhiên.

Không dừng lại ở việc chế biến tinh các sản phẩm từ thiên nhiên, cuộc thi liên tục cập nhật và định hướng cho các nhà khởi nghiệp tiếp cận những xu hướng mới nhất của nền kinh tế xanh. Đó là việc áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, tối ưu hóa quá trình sản xuất bằng cách tái sinh và tái sử dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các yếu tố chuyển đổi số, công nghệ cao và khung tiêu chuẩn phát triển bền vững như ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) cũng được lồng ghép sâu rộng. Qua đó, các dự án không chỉ giảm thiểu rủi ro phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường mà còn chú trọng hơn đến sức khỏe của người lao động và lợi ích cộng đồng.

Đại diện các dự án nhận giải nhất tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp lần thứ 4, năm 2018 Ảnh: Đoàn Linh

Đồng hành bền bỉ và kết nối mắt xích xanh cho tương lai

Một đặc điểm riêng biệt giúp Khởi nghiệp xanh tạo dựng được niềm tin suốt nhiều năm qua chính là tính đồng hành bền bỉ. Ban tổ chức và hội đồng chuyên gia không chỉ chấm giải mà còn trực tiếp huấn luyện, đào tạo các thí sinh xuyên suốt 4–5 tháng diễn ra cuộc thi. Các buổi tập huấn từ tư vấn quản lý tài chính, đổi mới bao bì nhãn mác thân thiện với môi trường, đến việc chuẩn hóa quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng đã giúp các dự án khởi nghiệp xanh đủ điều kiện thương mại hóa và vươn ra thị trường quốc tế.

Đặc biệt, cuộc thi đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa những "sáng kiến xanh" của các doanh nghiệp trẻ với những doanh nghiệp lớn đang tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững. Nhờ những mắt xích này, các dự án khởi nghiệp không chỉ bán sản phẩm đơn thuần mà còn đưa các giải pháp thân thiện với môi trường đi sâu vào thực tế vận hành của nền kinh tế. Chặng đường 12 năm của Khởi nghiệp xanh đã chứng minh rằng: đổi mới sáng tạo gắn liền với trách nhiệm môi trường và cộng đồng chính là con đường ngắn nhất để các bạn trẻ gặt hái thành công, góp phần xây dựng một nền kinh tế Việt Nam phát triển xanh và bền vững.