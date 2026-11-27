Vừa chơi vừa nạp kiến thức dinh dưỡng

Có mặt từ sáng sớm tại khuôn viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhiều bạn trẻ hào hứng hòa mình vào không khí sôi nổi của chuỗi hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan, kiến thức về dinh dưỡng và bảo vệ môi trường được "mềm hóa" qua các gian hàng trò chơi vận động, đá bóng nhận quà, ghép tranh hay phân loại rác tại nguồn. Đặc biệt, hoạt động thu gom vỏ thùng carton của các sản phẩm Acecook để đổi lấy cây xanh và quà tặng thân thiện môi trường đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo sinh viên.

Bên trong hội trường, các buổi giao lưu cùng bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng trở thành không gian cởi mở để người trẻ giải đáp những băn khoăn rất đời thường: làm sao ăn uống cân bằng giữa lịch học dày đặc, cách đọc nhãn thực phẩm khi đi siêu thị, hay bí quyết tự chuẩn bị bữa ăn lành mạnh trong điều kiện sống xa nhà. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, sau khi tham gia chương trình, họ nhận ra sống khỏe không hề phức tạp mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ mỗi ngày như uống đủ nước, tăng cường rau xanh, ưu tiên thực phẩm tự nhiên và duy trì vận động ít nhất 30 phút.

Sinh viên HUTECH hào hứng tham gia Ngày hội cùng sinh viên sống khỏe Sống xanh Ảnh: Đoàn Linh

Nhân rộng giá trị bền vững trong cộng đồng trẻ

Qua 3 mùa tổ chức (2023 – 2025), chương trình không ngừng đổi mới hình thức tiếp cận dựa trên thị hiếu thực tế của sinh viên tại từng điểm trường. Từ bước thí điểm ban đầu ở một trường đại học, hành trình đã mở rộng lên 6 trường mỗi năm, thu hút gần 2.000 sinh viên tham gia trực tiếp tại mỗi điểm đến cùng hơn 10 triệu lượt quan tâm trên nền tảng trực tuyến. Sự đồng hành chặt chẽ của nhà trường, tính lan tỏa của cơ quan báo chí và tâm huyết từ phía doanh nghiệp đã tạo nên sức bật giúp thông điệp sống xanh chạm tới nhịp sống năng động của giới trẻ. Đây chính là cơ sở cho hoạt động năm nay – năm thứ tư được tổ chức.

Không dừng lại ở quy mô một sự kiện thường niên, ban tổ chức cùng các chuyên gia kỳ vọng sẽ đưa mô hình này đi vào chiều sâu thông qua việc kết nối với các câu lạc bộ dinh dưỡng học đường, tập huấn kiến thức cho đội ngũ phục vụ tại căn tin trường học và phát động những chuỗi thử thách lành mạnh dành cho sinh viên. Khi mỗi bạn trẻ chủ động thay đổi từ bữa ăn hằng ngày đến ý thức tiết kiệm tài nguyên, giảm lãng phí thực phẩm, giảng đường sẽ thực sự trở thành nơi ươm mầm cho một thế hệ sống khỏe, sống xanh và có trách nhiệm với cộng đồng.