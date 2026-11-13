Cùng sống xanh 174: Phó giáo sư tìm nguyên liệu làm bột kéo dài tuổi xuân cho phụ nữ

Ở phụ nữ, sau độ tuổi 35, sự sụt giảm tự nhiên của nội tiết tố bắt đầu dẫn đến nhiều thay đổi rõ rệt trên cơ thể. Những dấu hiệu như da nám, sạm, xuất hiện tàn nhang cùng nguy cơ chớm nở các bệnh lý về xương khớp và tim mạch dần trở thành mối lo ngại hàng ngày. Để khắc phục tình trạng này, nghiên cứu chuyên sâu về nguồn phytoestrogen tự nhiên – estrogen thực vật – đã mở ra giải pháp an toàn giúp duy trì vẻ đẹp và sức khỏe bền vững cho phái đẹp.

PGS.TS.BS Phạm Thị Lý tra cứu tài liệu về dược liệu Ảnh: Công Việt

Hành trình tìm ra công thức đột phá

Xuất phát từ trải nghiệm thực tế và niềm trăn trở mang đến điều tốt nhất cho phụ nữ, phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thị Lý ở thành phố Hải Phòng đã tập trung nghiên cứu từ nguồn dược liệu sâm tố nữ quý giá. Từ một lần làm chuyên gia tư vấn phản biện cho đề tài về bột sâm tố nữ trong chương trình Cùng sống xanh của báo Thanh Niên, phó giáo sư Lý biết được trong sâm tố nữ chứa tới 0,54% phytoestrogen – một hàm lượng hoạt chất tự nhiên rất cao. Hoạt chất này khi đi vào cơ thể có khả năng tương tác nhẹ nhàng, hỗ trợ cân bằng nội tiết mà không gây ra các tác dụng phụ hay nguy cơ khối u nguy hiểm như việc tiêm tổng hợp estrogen hóa học.

Từ nền tảng đó, Phó giáo sự đã tìm ra công thức phối trộn độc đáo giúp phụ nữ kéo dài tuổi thanh xuân. Đó là quá trình nảy mầm đậu nành và mầm gạo lứt giúp kích hoạt hệ thống enzyme vượt trội, nhân bội hàm lượng dinh dưỡng, acid folic cùng vitamin B8 tự nhiên. Khi kết hợp sâm tố nữ đã lên men cùng mầm đậu nành giàu isoflavone, bột nhàu và các loại ngũ cốc dinh dưỡng (đậu gà, đậu đỏ, đậu đen), sản phẩm tạo ra sự quân bằng hoàn hảo. Công thức này vừa cung cấp đầy đủ đạm (protid), chất béo (lipid) và đường bột (glucid) cho năng lượng buổi sáng, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

PGS.TS.BS Phạm Thị Lý đóng gói sản phẩm bột sâm tố nữ Ảnh: Công Việt

Cải thiện tốt sức khỏe và vóc dáng phụ nữ

Việc sử dụng đều đặn sản phẩm hỗn hợp bột này mang lại hiệu quả rõ rệt. Phó giáo sự đã thử nghiệm trên chính cơ thể mình và nhiều người là bạn bè, đồng nghiệp và cả những người quen biết. Chỉ sau một thời gian ngắn, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là làn da trở nên mịn màng, hồng hào, giảm tình trạng nám sạm. Đồng thời, cơ bắp vòng một dần trở nên săn chắc hơn hẳn. Về lâu dài, các triệu chứng đau nhức xương khớp và suy giảm sức khỏe cơ thể cũng dần được cải thiện từ bên trong.

Cách pha chế cũng đơn giản: trộn 8g mầm đậu nành, 3g sâm tố nữ, 3g bột nhàu và 3g bột ngũ cốc với nước mát cho ngấm đều, sau đó thêm 150ml nước sôi để tạo thành ly thức uống thơm ngon, bổ dưỡng cho mỗi buổi sáng. Nghiên cứu thành công sản phẩm này không chỉ mang lại giá trị khoa học thiết thực mà còn trao tặng cho phụ nữ giải pháp chủ động chăm sóc bản thân, kéo dài tuổi trẻ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.



