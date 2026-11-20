Giữa thời buổi thực phẩm sạch trở thành nỗi trăn trở thường trực của mỗi gia đình, câu chuyện khởi nghiệp của chị Nguyễn Thu Thoan – một bác sĩ thú y tại xã Kim Anh, thành phố Hà Nội – đem đến một góc nhìn đầy nhân văn về nghề nông tử tế. Từng có những ngày đi tiêm dạo cho người chăn nuôi, chứng kiến cảnh chuồng trại ngập ngụa chất thải, vật nuôi ốm yếu rồi tái bệnh dù đã dùng đủ loại thuốc, chị trăn trở tìm một lời giải bền vững. Năm 2018, mang theo hành trang duy nhất là kiến thức chuyên môn và khát vọng tạo ra nguồn thịt an toàn, chị Thoan chính thức bước vào hành trình khởi nghiệp từ con số không.

Đàn gà của bác sĩ thú y Nguyễn Thu Thoan được nuôi trên nền đệm lót từ vỏ trấu ảnh: Công Việt

Khởi nghiệp từ "lãi phân" và cuộc cách mạng thức ăn lên men

Thay vì chạy theo mô hình chăn nuôi công nghiệp tăng trọng nhanh, chị Thoan chọn cách tiếp cận thuận tự nhiên nhưng có kiểm soát khoa học. Với chị, muốn vật nuôi khỏe mạnh, trước hết phải làm sạch môi trường sống của chúng. Hóa chất hay tinh dầu chỉ có thể át mùi hôi tạm thời, chỉ có vi sinh vật mới phân giải tận gốc chất hữu cơ, biến chất thải thành nguồn phân bón quý giá để cải tạo đất. "Đầu tiên là chăn nuôi lấy phân đã, lãi cái phân là thành công rồi", chị hóm hỉnh chia sẻ về triết lý làm nông tuần hoàn của mình.

Suốt hai năm đầu với 3-4 lứa gà thử nghiệm, có lúc từng trắng tay mất hàng chục con vì bệnh cầu trùng, chị rút ra được "công thức vàng": cho vật nuôi ăn thức ăn ủ lên men vi sinh càng sớm thì sức đề kháng càng tốt, đường ruột khỏe mạnh và hoàn toàn không cần đến kháng sinh. Thức ăn tự nhiên kết hợp thảo dược giúp gà, lợn lớn chậm nhưng chắc thịt, tích tụ được độ dai, ngọt và hương thơm đặc trưng đúng với khẩu vị ẩm thực truyền thống của người Việt. Đặc biệt, quy trình giết mổ và cấp đông sâu ở nhiệt độ âm 400C giúp giữ trọn vẹn độ tươi ngon từ trang trại thẳng tới bàn ăn của từng gia đình.

Đùi gà vi sinh ướp muối, chiên vàng trong mỡ heo ảnh: Công Việt

Lan tỏa nông nghiệp tử tế bằng sự minh bạch

Hành trình 5 năm đầu khởi nghiệp của chị không trải hoa hồng khi phải di dời trang trại tới 4 lần. Thế nhưng, với tâm thế coi khó khăn chỉ như một cơn bão đi qua, bộ quy trình chăn nuôi đã được đóng gói chuẩn chỉ giúp chị dễ dàng tái thiết ở bất cứ đâu.

Chị Thoan tin rằng, làm nông nghiệp vi sinh không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải có "đủ tâm và đủ tình yêu thương" dành cho vật nuôi. Sự chỉn chu ấy được chị công khai minh bạch mỗi ngày trên mạng xã hội từ năm 2018 mà chẳng cần tốn một đồng chạy quảng cáo. Khách hàng tìm đến chị không chỉ để mua một miếng thịt ngon, mà còn để "ăn cả một quy trình" an toàn đã được kiểm nghiệm rõ ràng, không tồn dư hóa chất hay kim loại nặng.

Chính sự chân thật ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng loạt người tiêu dùng tin tưởng và nhiều nông dân tìm đến học hỏi mô hình. Giữa nhịp sống hiện đại, câu chuyện của nữ bác sĩ thú y ấy như một minh chứng ấm áp: khi người làm nông đặt trọn chữ "tâm" vào từng mầm sống, quả ngọt nhận về không chỉ là giá trị kinh tế, mà còn là sự bình an cho cộng đồng.