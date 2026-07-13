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Thế giới

Cuộc đua không gian mới

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng

Những ngày qua, mạng xã hội bùng nổ các cuộc bàn luận về việc Trung Quốc thu hồi thành công tầng đẩy của tên lửa tái sử dụng mang tên Trường Chinh-10B hôm 10.7.

Theo South China Morning Post, một số ý kiến cho rằng sự kiện trên đánh dấu chấm dứt vị thế độc tôn của Mỹ trong lĩnh vực tên lửa tái sử dụng. Dù Tập đoàn SpaceX (Mỹ) vẫn nắm ưu thế trong công nghệ này, giới quan sát nhận định Trung Quốc có khả năng tối ưu hóa và sản xuất hàng loạt. Điều này biến thị trường phát triển tên lửa tái sử dụng trở thành "cuộc đua song mã" giữa 2 nước.

Cuộc đua không gian mới - Ảnh 1.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-10c được phóng ngày 10.7

ẢNH: AFP

Bước tiến công nghệ tên lửa của Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm với sự lạc quan từ Phố Wall về lĩnh vực vệ tinh. Cụ thể, trong báo cáo giữa tuần trước, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đã nâng dự báo về số lượng vệ tinh quỹ đạo thấp được triển khai đến năm 2031, từ 42.000 lên 305.000 thiết bị. 

Con số này gia tăng do nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài không gian tăng mạnh, đồng thời còn đến từ sự tiến bộ trong công nghệ tên lửa. Theo Goldman Sachs, những đột phá về tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc sẽ giúp nước này đẩy nhanh việc phóng vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp.

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trung quốc tên lửa Vệ tinh Trường Chinh-10B

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