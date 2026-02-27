Cuộc vui mới bắt đầu

H ỒI HỘP CHỜ KẾT QUẢ BỐC THĂM

Vòng play-off xác định các đội cuối cùng lọt vào giai đoạn knock-out Champions League đã khép lại bằng nhiều trận đấu đầy cảm xúc. Juventus suýt làm nên cú ngược dòng ngoạn mục khi thắng lại 3-0 sau khi đã thua 2-5 trên sân Galatasaray ở lượt đi. Theo điều lệ cũ, tỷ số ấy sẽ giúp Juventus đi tiếp, nhưng UEFA đã bỏ quy định bàn thắng trên sân đối phương từ nhiều năm qua, nên đôi bên phải đá tiếp 2 hiệp phụ. Hơn về người, Galatasaray gỡ liền 2 bàn và thắng chung cuộc 7-5.

Mbappe (trái) cùng Real Madrid vất vả vào vòng 1/8 ảnh: AFP

Cả ĐKVĐ PSG lẫn "vua C1" Real Madrid đều phải đá play-off và họ chật vật vượt qua Monaco, Benfica để đi tiếp. Trong khi đó, Atalanta lật ngược tình thế, thắng lại 4-1 sau khi đã thua Borussia Dortmund 0-2 ở lượt đi. Kết quả này giúp giải đấu Serie A thoát khỏi tình trạng vắng bóng đại diện trong danh sách 16 đội cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League quy tụ đến 6 đội bóng của cùng một nước. Đã vậy, cả 6 đại diện Anh đều lọt vào vòng 16 đội. Trước mắt, các đội Arsenal, Liverpool, Tottenham, Man.City đều được đảm bảo tránh gặp nhau trong lễ bốc thăm chia cặp vào hôm nay. Chỉ có Chelsea đứng trước khả năng gặp Newcastle hoặc PSG.

Bóng đá Đức còn 2 đại diện, và có thể Bayern Munich sẽ đụng độ Leverkusen. Một kết cục đáng lưu ý khác có thể xảy ra trong lễ bốc thăm là sẽ xuất hiện nhiều cặp đấu Anh - Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Trước mắt, Atletico Madrid đã chắc chắn gặp đối thủ Anh (Liverpool hoặc Tottenham). Barcelona sẽ gặp Newcastle hoặc PSG, trong khi Real Madrid đang hồi hộp chờ xem đối thủ tiếp theo là Man.City hay Sporting Lisbon. Nếu Real đụng độ Man.City thì giới hâm mộ bóng đá Na Uy sẽ hào hứng chờ đợi sự bay bổng kéo dài của đội bóng "tí hon" Bodo/Glimt. Trong trường hợp ấy, Bodo/Glimt chỉ phải tranh vé vào tứ kết với đối thủ vừa phải Sporting Lisbon.

K ÉM THUYẾT PHỤC, HAY CHƯA TĂNG TỐC ?

Bóng đá Anh hiện dẫn đầu với khoảng cách khá xa so với các đối thủ gần nhất trong bảng điểm về thành tích thi đấu ở 3 cúp châu Âu mùa này. Hoàn cảnh thuận lợi ở vòng kế tiếp tại Champions League (đa số đại diện không gặp nhau) càng làm cho giải Ngoại hạng Anh dễ tích điểm trong cuộc đua giành suất thứ 5 dự Champions League mùa tới.

Dấu ấn đậm nhất tại Champions League tính đến lúc này là sự thăng hoa của đội bóng nhỏ Bodo/Glimt, đến từ miền bắc Na Uy. Ngược lại người ta tranh luận xem đâu là sự chật vật lớn nhất: ĐKVĐ PSG, gã khổng lồ Real Madrid, hay bóng đá Ý nói chung?

Kể cả khi thắng Benfica trong cả hai lượt play-off, Real vẫn bị cho là kém thuyết phục. Nhưng tất nhiên, không thể xem thường đội bóng được cho là có "ADN vô địch Champions League" này. Lực lượng Real, đặc biệt là thủ môn xuất sắc Thibaut Courtois trong khung thành và cặp siêu sao Vinicius - Kylian Mbappe trên hàng tiền đạo, luôn đủ giúp họ chiến thắng kể cả khi không tỏ ra xuất sắc. Mặt khác cũng có lập luận là Real thường mang hình ảnh thiếu thuyết phục, kém hoa mỹ, chính vì công thức chiến thắng quá đơn giản ấy.

Mùa trước, PSG cũng phải đá play-off để lọt vào vòng 16 đội, sau đó mới thực sự thăng hoa, thắng mọi đối thủ mạnh trên đường tiến đến ngôi vô địch. Đây là cơ sở để giới quan sát đưa ra cái nhìn thận trọng có thể PSG và Real Madrid đều chưa thật sự tăng tốc. Đấu trường Champions League chỉ thật sự trở nên cao cấp, khốc liệt từ vòng 1/8.

Cuối cùng, dù kịp lật ngược tình thế trước Borussia Dortmund, Atalanta vẫn khó tiến xa (họ sẽ gặp Arsenal hoặc Bayern Munich ở vòng 1/8). Bóng đá Ý coi như thất bại khi Juventus và Inter đồng loạt gục ngã, còn Napoli thậm chí không vào nổi vòng play-off. Có thể liên hệ đến việc đội tuyển Ý vẫn chưa biết có lấy nổi vé vớt tham dự World Cup hay không, kể cả khi VCK của đấu trường World Cup đã được mở rộng đến 48 đội.