Sắp đến hết năm 2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý về các mốc thời gian quan trọng để thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định. Theo Thuế tỉnh Nghệ An, thời gian 31.1.2027 là mốc quan trọng mà hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, tùy theo doanh thu và thời điểm bắt đầu kinh doanh, hộ kinh doanh có thể phải thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm 2026. Điều này áp dụng với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh tự xác định doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm thì thông báo doanh thu thực tế với cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31.1.2027.

Hộ kinh doanh cần lưu ý mốc thời gian kê khai thuế khi gần hết năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thứ hai, hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm với doanh thu thực tế phát sinh từ 1 tỉ đồng trở xuống thì thông báo doanh thu thực tế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào ngày 31.1.2027 (mốc thời gian này cũng áp dụng đối với hộ kinh doanh mới bắt đầu trong năm 2026 để thông báo doanh thu thực tế trong 6 tháng cuối năm 2026).

Thứ ba, các hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý 4/2026 vào hạn cuối là 31.1.2027. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ dưới 50 tỉ đồng trở xuống thì kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý. Trường hợp hộ kinh doanh lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất x doanh thu tính thuế thì kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý cùng thời hạn với việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi chính thức chuyển từ phương pháp thuế khoán sang cơ chế tự kê khai, tự xác định nghĩa vụ thuế theo quy định. Thay đổi này đòi hỏi người kinh doanh phải chủ động hơn trong việc theo dõi doanh thu, quản lý hóa đơn, chứng từ và thực hiện các thủ tục thuế. Cụ thể, với năm 2026, cá nhân, hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu dưới 1 tỉ đồng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Trên ngưỡng này, cá nhân, hộ kinh doanh sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Các hộ lưu ý, thuế giá trị gia tăng sẽ tính từ đồng doanh thu đầu tiên.