Cuối năm nhìn lại, nhiều người chỉ ước mình làm những điều này sớm hơn

Nuối tiếc đến từ những điều rất giản đơn

Có những bạn trẻ chia sẻ rằng những điều khiến họ tiếc nuối nhất không hẳn là thất bại lớn hay biến cố nghiêm trọng, mà thường đến từ những điều rất nhỏ, rất đời thường, nhưng lại bị bỏ quên trong guồng quay bận rộn. “Giá như mình dành thêm thời gian cho gia đình”, “giá như mình dám thử”… là những câu nói xuất hiện nhiều hơn khi năm cũ sắp khép lại.

Lê Thị Cẩm Tú (24 tuổi), ngụ tại kiệt 82 Nguyễn Lương Bằng, P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng (trước đây là Q.Liên Chiểu), cho biết điều khiến cô nuối tiếc trong năm qua là không về thăm nhà nhiều hơn. “Mặc dù chỉ cần chạy xe máy khoảng hơn một tiếng đồng hồ là đã về đến nhà, nhưng số lần mình về ăn cơm cùng ba mẹ trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay”, Tú chia sẻ.

Theo Tú, dù làm việc không quá xa nhà nhưng những ngày cuối tuần cô thường chọn ở lại phòng trọ để nghỉ ngơi. “Mình cứ chần chừ, nghĩ để tuần sau về, có dịp gì thì về luôn. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, mình đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc được ở cạnh ba mẹ”, Tú nói.

Cùng cảm giác tiếc nuối ấy, Huỳnh Thị Thanh Cúc (22 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Văn Công, P.Hạnh Thông, TP.HCM (trước đây là P.3, Q.Gò Vấp), cho biết năm 2025 là khoảng thời gian cô quên mất việc yêu thương bản thân. “Mình nghĩ cho người khác quá nhiều, để bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực, buồn bã rồi mất ngủ kéo dài. Giá như mình nhận ra và yêu thương bản thân sớm hơn”, Cúc tâm sự.

Giữa guồng quay cuộc sống hối hả, bận rộn, đôi khi khiến không ít người vô tình bỏ quên gia đình, bản thân và những dự định cá nhân ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Cúc cho biết thêm, dù rất muốn chuyển ra ở trọ một mình hay thử sức ở một công việc mới, nhưng vì sợ thay đổi nên vẫn chần chừ. “Mình mới tốt nghiệp nên công việc hiện tại cũng chưa ổn định, nhưng lại không đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn”, Cúc nói.

Cơ hội để nhìn lại và trưởng thành hơn

Không chỉ tiếc nuối vì những mối quan hệ hay thời gian đã mất, nhiều người trẻ còn day dứt vì đã bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân. Võ Thị Thùy Dương (25 tuổi), đang làm việc tại khu công nghiệp Thuận Đạo, Tây Ninh (trước đây là Long An), cho biết năm qua bản thân chưa có nhiều tiến bộ như mong đợi.

“Đầu năm mới mình đặt mục tiêu phải phát triển hơn năm cũ, nhưng đến cuối năm nhìn lại thì vẫn thấy mình giậm chân tại chỗ. Mình muốn được thử sức ở môi trường làm việc mới, nhưng lại sợ rủi ro nên cứ chần chừ”, Dương chia sẻ.

Với Nguyễn Vân Khánh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, sự tiếc nuối lại đến từ việc chưa thể cân bằng các mối quan hệ trong cuộc sống. “Mình chưa phân bổ được thời gian hợp lý cho tình yêu, gia đình và bạn bè. Đôi khi quá chú tâm vào tình cảm cá nhân mà quên mất những mối quan hệ xung quanh”, Khánh nói. Ngoài ra, cô cũng tiếc vì chưa hoàn thành dự định học chứng chỉ tin học trong năm 2025.

Dù còn nhiều nuối tiếc trong một năm qua, nhưng người trẻ luôn hy vọng về những điều tốt đẹp ở tương lai ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong khi đó, Võ Văn Hiếu (24 tuổi, quê Quảng Nam cũ), đang làm việc tại tỉnh Aichi (Nhật Bản), cho rằng điều khiến anh chàng trăn trở nhất là khi nhìn lại gần 3 năm xa quê, nhưng vẫn chưa có thành tựu nào khiến bản thân thật sự hài lòng. “Trong năm vừa qua mình đã đánh mất và bỏ lỡ quá nhiều thứ, từ công việc, bạn bè đến chuyện tình cảm. Có lẽ điều duy nhất mình còn giữ được là gia đình”, Hiếu tâm sự.

Dù mang nhiều cảm xúc, nhưng với không ít người trẻ, những tiếc nuối của năm cũ cũng là cơ hội để nhìn lại và trưởng thành hơn. “Dù mọi chuyện đã xảy ra rồi và không thể thay đổi, nhưng mình nhận ra bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Có những chuyện mình đã từng nghĩ sẽ không thể nào đối mặt được nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua”, Hiếu nói.

Cũng từ chính những tiếc nuối ấy, nhiều người trẻ tự nhủ khi bước sang năm mới sẽ chủ động hơn: dám thử, dám bước ra khỏi vùng an toàn và trân trọng những điều bình dị đang có. Không phải một bước ngoặt gì quá to lớn, đôi khi với nhiều người, thành tựu là sự thay đổi từ những quyết định rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.