Cựu cán bộ kiểm lâm lừa nhóm của Tuấn 'thần đèn' 660 triệu đồng

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CP xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (gọi tắt là Công ty ALMA; trụ sở tại P.Hạc Thành, Thanh Hóa) và một số công ty khác, có một bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đó là Hoàng Văn Phú (39 tuổi, ngụ P.Đông Quang, Thanh Hóa), thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam là chuyên viên Phòng quản lý đất đai của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa.

Năm 2023, Hoàng Văn Phú đang là cán bộ của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã đưa ra thông tin gian dối về quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lừa đảo, chiếm đoạt 660 triệu đồng của Tuấn HD ẢNH: MINH HẢI

Người được xác định đưa hối lộ, đưa tiền cho Hoàng Văn Phú là Trịnh Văn Tuấn (biệt danh Tuấn "HD", 43 tuổi, ngụ P.Đông Quang, Thanh Hóa), thành viên góp vốn Công ty ALMA. Tuấn "HD" cùng với Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") đều là thành viên góp vốn Công ty ALMA và cùng nhau làm ăn tại nhiều công ty khác.

Kết quả điều tra xác định, tháng 10.2023, Hoàng Văn Phú đang là cán bộ Phòng phát triển và sử dụng rừng của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, đã được được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu văn bản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa), để xin ý kiến các ngành, địa phương về quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Nhận thấy việc quy hoạch lâm nghiệp liên quan đến vị trí các mỏ khoáng sản, trong đó có các mỏ đất của Công ty ALMA và các công ty do Tuấn "HD" và Tuấn "thần đèn" cùng chung nhau làm ăn.

Giữa năm 2024, Phú liên hệ và gặp trực tiếp Trịnh Văn Tuấn và đưa ra thông tin gian dối rằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đang tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp, nếu Tuấn có mỏ nào thì báo cho Phú để đưa ra khỏi quy hoạch. Đổi lại, Tuấn phải đưa cho Phú mỗi mỏ 60 triệu đồng (đưa mỏ từ trong quy hoạch lâm nghiệp ra khỏi quy hoạch).

Tuấn sau đó thống nhất và đưa cho Phú danh sách vị trí 11 mỏ khoáng sản. Sau đó, Phú nói với Tuấn rằng cả 11 mỏ theo danh sách đều năm trong quy hoạch lâm nghiệp, và nếu nằm trong quy hoạch sẽ không được phép khai thác. Phú cũng cho Tuấn biết bản thân nhiều lần ra Hà Nội gặp cơ quan chức năng để đưa 11 mỏ mà Tuấn gửi vị trí ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp.

Tin tưởng lời Phú nói, Trịnh Văn Tuấn đã đưa 3 lần tiền, tổng cộng 660 triệu đồng (60 triệu đồng/mỏ; tổng 11 mỏ) vào thời điểm cuối năm 2024 cho Phú.

Thực tế, trong 11 vị trí mỏ mà Tuấn đưa danh sách, chỉ có 3 mỏ nằm trong quy hoạch lâm nghiệp nhưng sau đó được quyết định đưa ra khỏi quy hoạch; 8 mỏ còn lại không nằm trong quy hoạch.

Cơ quan công an cũng làm rõ việc 3 mỏ nằm trong quy hoạch lâm nghiệp sau đó được đưa ra khỏi quy hoạch là việc các cơ quan chức năng đánh giá, xem xét và quyết định chứ không phải do Phú tác động.

Từ những hành vi nêu trên, Hoàng Văn Phú đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ.