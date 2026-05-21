Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong được đề nghị giảm đến 5 năm tù

Sau một ngày xét xử, sáng 21.5, đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội đã nêu quan điểm, đề nghị mức án đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan.

Theo đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin - cho để nhận hối lộ. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý Nhà nước và làm giảm niềm tin của nhân dân. Ngoài ra, sai phạm còn diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ các lãnh đạo quản lý nhà nước đến chuyên viên.

"Sai phạm gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc cho các bị cáo", đại diện Viện kiểm sát nêu.

Tuy nhiên, khi xét kháng cáo, Viện kiểm sát thấy rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới và hậu quả của vụ án đã được khắc phục. Họ cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra nên đề nghị giảm án cho các bị cáo.

Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa cấp phúc thẩm giảm cho ông Phong từ 4 - 5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm), giảm cho bà Nga 2 - 3 năm (án sơ thẩm 15 năm).

Các bị cáo còn lại, được đề nghị án thấp nhất là án phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất là giảm 3 - 4 năm tù.

Ngoài ra, do hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị giảm 3 - 4 tháng tù cho 8 bị cáo không có kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép.

Thứ nhất là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Lợi dụng khó khăn, bất cập của quy định, các bị can tại Cục An toàn thực phẩm nhiều lần gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn.

Để "lọt cửa", các cá nhân, doanh nghiệp đã chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ. Việc đưa, nhận tiền được chuyên viên báo cáo với trưởng phòng, trưởng phòng lại báo cáo cho cục trưởng biết và đồng ý.

Thứ hai là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Từ tháng 8.2018, sau khi được phân công ký giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga (khi đó là phó cục trưởng) đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt cơ chế thu tiền ngoài mức phí nộp theo quy định để chuyển cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Nhận lệnh, các chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm đề nghị phía doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi từ 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ thì mới được hướng dẫn, tạo điều kiện.

Sai phạm còn xảy ra khi thực hiện thủ tục thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP. Nhận tiền, cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã ưu ái, bỏ qua một số tồn tại cho doanh nghiệp.

Với hành vi như đã nêu, các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 107 tỉ đồng. Trong đó, ông Phong hưởng lợi gần 44 tỉ đồng, còn bà Nga hưởng lợi hơn 8 tỉ đồng.