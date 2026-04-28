Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng ghé những quán này ở TP.HCM

Quán cà phê vỉa hè - nơi Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngồi thưởng thức, nhà hàng cơm Việt Nam đón cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân ghé dùng bữa sau nhiều năm có gì thay đổi?

Thủ tướng Canada gọi gì ở cà phê Vy?

Đó là câu chuyện vào một buổi chiều tháng 11.2017, khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đáp chuyên cơ xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu thăm TP.HCM nhân dịp sang Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng.

Góc vỉa hè quán cà phê Vy trên đường Lê Thánh Tôn, nơi Thủ tướng Justin Trudeau ghé uống cà phê chiều 9.11.2017 ẢNH: TNO

Trong lịch trình hôm đó, quán cà phê Vy nằm ở phường Bến Thành, TP.HCM (Q.1 cũ) bất ngờ trở thành điểm đến thu hút sự chú ý, khi Thủ tướng Canada ghé dừng chân thưởng thức cà phê.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9.11.2027, sau khi thăm Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Thủ tướng Justin Trudeau bất ngờ dừng lại trên đường Trương Định, đi bộ một đoạn dọc vỉa hè đường Lê Thánh Tôn rồi ghé vào quán cà phê ở số 277E Lê Thánh Tôn. Đi cùng ông là một nhân viên đang làm việc tại Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên thời điểm đó, chị Ngọc Lên, nhân viên quán kể lại sự xuất hiện của vị khách đặc biệt khiến mọi người bất ngờ. "Thủ tướng và người đi cùng ghé quầy, dùng tay chỉ vào thùng cà phê Moka Robusta rồi gọi 2 ly cà phê sữa, giá 30.000 đồng mỗi ly. Sau đó hai người ra ngồi trước quán, vừa uống trà đá vừa trò chuyện chờ cà phê", chị nhớ lại.

Theo nhân viên quán, từ buổi trưa cùng ngày, quản lý đã tập hợp mọi người và thông báo chiều sẽ có một vị khách đặc biệt ghé quán nhưng không tiết lộ danh tính. Đến khi lực lượng chức năng xuất hiện để đảm bảo an ninh, mọi người mới biết người khách ấy là Thủ tướng Canada.

Quán cà phê sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau ghé thưởng thức và thời điểm hiện tại ẢNH: TNO/THÁI HÒA

Thời điểm đó, quán cũng tạm thời không nhận thêm khách để đảm bảo an ninh, trật tự cho chuyến ghé thăm. Trước khu vực quán trên đường Lê Thánh Tôn, lực lượng chức năng túc trực dày đặc, phân luồng phương tiện chỉ được lưu thông thẳng qua và không được dừng lại. Trong khi đó, tuyến đường Lê Anh Xuân (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Phạm Hồng Thái) cũng được phong tỏa 2 đầu, không cho phương tiện ra vào trong thời gian đoàn công tác có mặt.

Ông Trung Bích, bảo vệ tại quán thời điểm ấy kể lại: "Chỉ có phóng viên và những người đang ngồi uống cà phê trong quán mới được tiếp xúc gần. Những người bên ngoài không được vào. Khoảng 10 phút sau thì ông rời đi".

Gần 9 năm sau sự kiện Thủ tướng Justin Trudeau ghé thăm, quán cà phê Vy vẫn tấp nập khách ra vào, đón cả khách trong nước lẫn quốc tế. Hiện tại, quán vẫn giữ gần như nguyên vẹn nét quen thuộc ngày trước, không thay đổi quá nhiều về bố trí không gian.

Cà phê sữa và cà phê đen là 2 loại đồ uống được nhiều khách yêu thích tại quán ẢNH: THÁI HÒA

Những chiếc ghế nhựa năm xưa nay được thay bằng ghế xếp chắc chắn hơn nhưng vẫn là kiểu ghế thấp, giữ lại vẻ mộc mạc của quán cà phê vỉa hè. Ly cà phê hiện có giá từ 50.000 đồng. Người đi ngang dễ dàng cảm nhận mùi cà phê rang xay thơm thoang thoảng lan trong gió.

Không chỉ thu hút khách Việt, quán còn là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách nước ngoài khi đến TP.HCM. Nhiều người tò mò tìm đến vì từng nghe câu chuyện nơi đây là quán cà phê vỉa hè mà ông Justin Trudeau từng ghé thưởng thức.

Chị Alex (35 tuổi), du khách đến từ Úc, cho biết chị biết đến quán qua câu chuyện cựu Thủ tướng Justin Trudeau từng ghé thăm nên muốn trực tiếp trải nghiệm. “Tôi và gia đình rất thích cà phê. Mỗi khi đến một đất nước mới, tôi đều muốn thử hương vị cà phê ở nơi đó. Tôi thấy cà phê Việt Nam nói chung và ở quán này rất đáng để thưởng thức”, chị nói.

Gắn bó với quán từ nhiều năm nay, anh Thế Vũ (40 tuổi) xem đây như điểm dừng chân quen thuộc mỗi sáng. Theo anh, điều giữ chân khách không chỉ là vị cà phê đậm đà mà còn ở không khí gần gũi, thân quen hiếm nơi nào có được.

“Tôi ngồi ở đây từ năm 2010 tới giờ, sáng nào rảnh là tôi cũng ghé. Cà phê ở đây rất thơm, đậm vị và có nét riêng khó lẫn với nơi khác. Không gian thì gần gũi, quen thuộc”, anh Vũ chia sẻ. Theo anh Vũ, giữa lúc nhiều quán cà phê mới liên tục xuất hiện, quán Vy vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ chất lượng đồ uống và nét mộc mạc vốn có.

Quán ăn được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé dùng bữa, nay được Michelin Guide vinh danh

Năm 2019, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8.12 - 11.12, trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước châu Á. Đây là chuyến thăm TP.HCM đầu tiên của ông Obama kể từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2017.

Cựu Tổng thống Mỹ cùng phu nhân đã đến ăn tối tại Cục Gạch Quán ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10.12, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama rời khách sạn Park Hyatt Saigon đi ăn tối. Đây là lần hiếm hoi vợ chồng ông Obama có khoảng thời gian riêng tư đi khỏi khách sạn. Đi cùng vợ chồng ông Obama có nhiều mật vụ.

Cựu Tổng thống Mỹ cùng phu nhân đến ăn tối tại Cục Gạch Quán ở phường Tân Định, TP.HCM (Q.1 cũ). Khi dùng bữa xong, ông bước ra khỏi nhà hàng và tươi cười vẫy tay chào người dân TP.HCM.

Trước đó, từ chiều, nhiều công an, trinh sát, lực lượng bảo vệ đã được bố trí tại khu vực nhà hàng để đảm bảo an ninh. Những người ở gần nhà hàng biết được thông tin sẽ có vị khách VIP ghé nên đã đứng đợi từ 14 giờ chiều, 2 đầu con đường bị cấm xe lưu thông.

Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên thời điểm đó, trong khoảng thời gian vợ chồng ông Obama dùng bữa, nhà hàng không nhận khách cả 2 khu mà chỉ phục vụ vị khách đặc biệt này.

Được biết, Cục Gạch Quán chuyên món Việt 3 miền, nằm trong ngôi nhà cổ với sân vườn nhiều cây xanh trên đường Đặng Tất. Quán có tuổi đời trên 15 năm, các món chế biến và bài trí theo phong cách truyền thống.

Cục Gạch Quán với các món ăn quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand ẢNH: MICHELIN GUIDE

Các món ăn ở quán là những món quen thuộc trên mâm cơm nhà người Việt như rau luộc kho quẹt, cá kho tộ, canh cua, cà pháo… Không chỉ đón tiếp chính khách như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, quán còn được diễn viên Angelina Jolie và Brad Pitt ghé dùng bữa cùng cậu con trai nuôi gốc Việt Pax Thiên năm 2011.

Đặc biệt trong 3 năm liên tục, Cục Gạch Quán được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand. "2 phòng ăn đối diện nhau trên cùng một con phố, 2 bên là ao cá koi yên tĩnh và khu vườn rợp bóng cây. Nguyên liệu tươi ngon được lấy từ trang trại riêng của nhà hàng, tạo nên thực đơn chủ yếu là các món ăn truyền thống Việt Nam. Ví dụ như đậu hũ chiên sả ớt và món canh chua cá hú đặc trưng với vị chua ngọt hấp dẫn. Hãy để dành bụng cho món tráng miệng", Michelin Guide giới thiệu.