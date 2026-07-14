Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị khai trừ đảng

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát quốc gia ngày 14.7 công bố quyết định khai trừ đảng và cách chức đối với ông Mã Hưng Thụy, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, theo tờ China Daily.

Ông Mã Hưng Thụy, Bí thư Khu ủy Tân Cương, họp báo tại kỳ họp quốc hội ở Bắc Kinh hồi tháng 3.2025 ẢNH: AFP

Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra của hai cơ quan, cho thấy ông Mã đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và các quy định chính trị, buông lỏng trách nhiệm chính của người đứng đầu trong việc quản lý, giám sát nghiêm ngặt nội bộ đảng.

Cơ quan chức năng xác định ông Mã đã nhắm mắt làm ngơ trước các vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và hành vi có dấu hiệu tội phạm của cấp dưới thân cận; buông lỏng công tác quản lý, giám sát dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Ông cũng vi phạm các quy định về quản lý nhân sự và kỷ luật nội bộ, thiếu trung thực khi bị tổ chức chất vấn, đồng thời lợi dụng chức quyền để ưu ái cho các cá nhân trong việc bổ nhiệm và tuyển dụng. Ngoài ra, ông và người thân còn can thiệp, chạy chọt việc làm cho các đối tượng khác qua những kênh bất hợp pháp.

Kết quả điều tra cũng cho thấy ông Mã đã nhận quà cáp và tiền mặt, tiếp tay cho người nhà mua bất động sản thấp hơn giá thị trường, đồng thời sa đọa vào các giao dịch "đổi quyền lấy tình" và "đổi quyền lấy tiền". Ông để mặc cho người thân lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để trục lợi bất chính khổng lồ, gây ra tình trạng tham nhũng nghiêm trọng mang tính gia đình. Bên cạnh đó, ông Mã còn lợi dụng chức vụ để tạo điều kiện cho các đối tượng khác trong hoạt động kinh doanh, thầu dự án và thăng tiến, từ đó nhận về số tiền và tài sản đặc biệt lớn.

Tổng tài sản không được nêu rõ. Ngoài việc khai trừ đảng và cách chức ông Mã, Trung Quốc cũng tịch thu tài sản, lợi ích liên quan. Ông bị tước tư cách đại biểu quốc hội và hồ sơ vi phạm đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát để điều tra và truy tố theo luật.

Ông Mã Hưng Thụy (66 tuổi) quê ở Sơn Đông, chuyên môn là kỹ sư không gian, từng là Cục trưởng Cục Không gian quốc gia. Ông từng giữ các chức vụ nổi bật như tỉnh trưởng Quảng Đông, Bí thư Khu ủy Tân Cương. Năm 2025, ông rời cương vị Bí thư Tân Cương và được điều động làm Phó ban Lãnh đạo Công tác nông thôn trung ương. Ông bị điều tra hồi tháng 4.

Theo Reuters, ông Mã là cựu Ủy viên Bộ Chính trị thứ hai của Trung Quốc bị khai trừ đảng từ năm 2025, sau tướng Hà Vệ Đông, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Một Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương khác là tướng Trương Hựu Hiệp bị điều tra từ hồi tháng 1.