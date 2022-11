'Da kề da' - vị cứu tinh trong cuộc chiến giữ trẻ sinh non

Câu chuyện của các sản phụ đang nuôi con KMC tại BV Từ Dũ TP.HCM là hành trình xúc động để giữ lấy mạng sống cho con mình. Chị Hà Thị Thọ, 37 tuổi, quê Tiền Giang, sinh con khi bé mới 27 tuần do bị tiền sản giật. Bé sinh ra chỉ nặng 850 gram, nhưng sau 1,5 tháng chị Thọ ấp con “da kề da” và cho bú sữa mẹ thì bé nay đã lên được 1,5 kg. Chị Mai, 39 tuổi, mang thai chưa tới 30 tuần thì phải sinh con do chị bị tiểu đường thai kỳ, huyết áp cao, nhau tiền đạo. Bé sinh non chỉ nặng 500 gram sau sinh. Nay đã được 700 gram sau 5 tuần nuôi KMC. Bé đã được rút ống thở, tự hút được 10 ml sữa mỗi lần ăn. “Đây là trường hợp sinh non vì bệnh lý bắt buộc phải lấy ra vì sự an toàn của mẹ. “39 tuổi có đứa con trai đầu, quý vô cùng… Mong rằng tất cả các bà mẹ phải sinh non ở Việt Nam đều được may mắn và có cơ hội tốt như vậy. Và mong là các bà mẹ cảm thấy không hề cô đơn trong hành trình của mình”, BS CK2 Trần Ngọc Hải, PGĐ BV Từ Dũ nói.

Theo Bộ Y tế, kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ sinh non đã đạt nhiều thành quả khi kéo giảm tỷ lệ trẻ tử vong do sinh non từ 56 trẻ tử vong/100.000 ca đẻ sống xuống còn 42 ca như hiện nay. Tuy nhiên, số lượng trẻ sinh non tử vong dưới 5 tuổi ở miền núi so với thành thị, nông thôn vẫn đang rất cao. Các bà mẹ dân tộc thiểu số tiếp tục đối diện với nguy cơ mất con do sinh non vì không được tiếp cận y học tiên tiến.

TS Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em thuộc Bộ Y tế cho biết: “So với khu vực và các nước phát triển, tỷ lệ trẻ tử vong do sinh non ở nước ta còn rất cao. Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ này chỉ còn 1 -2 trẻ tử vong/1.000 trẻ sinh non. Do đó, mục tiêu của Việt Nam là tới năm 2030 sẽ kéo giảm khoảng cách này xuống mức thấp nhất”.





BS-CK2 Bùi Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM chia sẻ: “Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ dưới 5 tuổi. Cuộc chiến của trẻ sinh non rất khốc liệt, các bé phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố để giành lấy sự sống cho mình”. TP.HCM thành lập 2 ngân hàng sữa mẹ ở BV Từ Dũ, Hùng Vương. Sở Y tế TP.HCM đồng hành nhằm cải thiện sức khỏe trẻ sơ sinh, góp phần cải thiện lớp trẻ Việt có sức khỏe.

BS-CK2 Trần Ngọc Hải, PGĐ Bệnh viện Từ Dũ, cũng chia sẻ: “Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh non nuôi. Liệu pháp 'da kề da' góp phần quan trọng trong việc giúp bé phát triển và tránh được các rủi ro tử vong sau sinh tới 40%”.