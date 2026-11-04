Đà Nẵng bắt tay đại học hàng đầu Úc, mở hướng hợp tác AI và dược liệu

Ngày 4.11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Úc, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại học Queensland (UQ), trao đổi các định hướng hợp tác về giáo dục song ngữ, phát triển nguồn nhân lực, trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu ứng dụng và công nghiệp dược liệu.

Giới thiệu về UQ, đại diện nhà trường cho biết trường hiện có khoảng 60.000 sinh viên, hơn 8.500 nhân sự và mạng lưới 370.000 cựu sinh viên trên toàn cầu, thuộc nhóm 50 đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Quang cảnh buổi làm việc ẢNH: V.Q.H

UQ có thế mạnh nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học sự sống, y dược, năng lượng, AI và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Nhà trường chú trọng mô hình liên kết chính phủ – đại học – doanh nghiệp nhằm đưa thành tựu khoa học vào thực tiễn.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết sau sáp nhập thành phố có không gian phát triển rộng lớn, với khu thương mại tự do, định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển, sân bay và các khu công nghệ cao. Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, kéo theo nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, ngoại ngữ tốt và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Một trong những trọng tâm trao đổi là mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

UQ cũng giới thiệu các chương trình đào tạo dài hạn, trao đổi sinh viên và cơ hội tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ Australia Awards, Aus4Skills và Australia Awards Fellowships.

Hai bên đánh giá đây là lĩnh vực có nhiều điều kiện thuận lợi để sớm nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác cụ thể.

Đoàn Đại học Queensland đón đoàn công tác thành phố Đà Nẵng ẢNH: V.Q.H

Phát triển công nghiệp dược liệu và nghiên cứu ứng dụng AI

Trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp dược liệu, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giới thiệu tiềm năng tài nguyên dược liệu của địa phương sau hợp nhất, với khoảng 830 loài cây dược liệu, trong đó có nhiều loài quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh.

Thành phố mong muốn khai thác lợi thế này theo hướng phát triển ngành công nghiệp dược liệu dựa trên khoa học và công nghệ, thay vì chỉ dừng ở khai thác nguyên liệu thô.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bên phải), tặng quà cho ông Brett Lovegrove, Phó hiệu trưởng UQ phụ trách quan hệ đối tác toàn cầu ẢNH: V.Q.H

Ông Bửu đề xuất nghiên cứu hợp tác với UQ trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, hóa dược, khoa học sự sống và đánh giá hoạt chất, qua đó hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm, chế biến sâu, nâng cao chất lượng và giá trị thương mại của dược liệu.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đề xuất tăng cường kết nối UQ, các viện nghiên cứu và nhà khoa học quốc tế với doanh nghiệp, hệ sinh thái công nghệ cao của thành phố, hướng tới nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Đại diện UQ giới thiệu năng lực nghiên cứu AI trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, sản xuất, năng lượng cùng mô hình nghiên cứu liên ngành kết hợp khoa học máy tính với kỹ thuật, kinh doanh và khoa học xã hội. Phía trường bày tỏ quan tâm tìm hiểu Khu công nghệ cao và Khu thương mại tự do Đà Nẵng để xác định các cơ hội hợp tác.

Ông Brett Lovegrove, Phó hiệu trưởng UQ phụ trách quan hệ đối tác toàn cầu, đánh giá cao định hướng phát triển của Đà Nẵng và xác định 3 hướng hợp tác có thể tiếp tục thúc đẩy, gồm: đào tạo nguồn nhân lực, nhất là tiếng Anh và giáo viên dạy môn học bằng tiếng Anh; kết nối nghiên cứu AI, công nghệ cao với hệ sinh thái Khu công nghệ cao và Khu thương mại tự do; hợp tác công nghệ sinh học, nông nghiệp, khoa học sự sống và dược liệu.

Phía UQ đề xuất ưu tiên đào tạo tiếng Anh và bồi dưỡng giáo viên làm bước triển khai ban đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Xuân Thắng đánh giá cao thiện chí và các đề xuất hợp tác của UQ, mong muốn hai bên sớm cụ thể hóa những nội dung trao đổi thành chương trình hợp tác thiết thực. Đồng thời, giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục làm việc với UQ, tham mưu triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới.