Đà Nẵng chấp thuận cho THACO làm tuyến đường sắt đô thị theo phương thức PPP

Chiều 22.4, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Quang Nam đã ký văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc hệ sinh thái Công ty CP Tập đoàn Trường Hải - THACO) lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, UBND thành phố cho phép doanh nghiệp tiến hành khảo sát, nghiên cứu và lập các báo cáo gồm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định. Doanh nghiệp sẽ tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro nếu hồ sơ không được phê duyệt; thời hạn nộp hồ sơ trước tháng 10.2026.

Phối cảnh dự án tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỉ đồng ở Đà Nẵng dự kiến khởi công vào tháng 2.2027 ẢNH: C.X

Sở Xây dựng Đà Nẵng được giao làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự án. Thành phố cũng yêu cầu doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để xây dựng phương án đầu tư đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đặc biệt là phương án vận hành, khai thác và bảo trì sau khi đưa vào sử dụng.

Đồng thời, các sở, ban ngành và địa phương có tuyến đường sắt đi qua có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất.

Theo định hướng, tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng có chiều dài hơn 103 km, hướng tuyến điểm đầu tại Nhà ga T1 (sân bay Đà Nẵng) và điểm cuối tại sân bay Chu Lai. Tuyến đường sắt đô thị kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai.

Giai đoạn 1 dự án dự kiến triển khai dài 30,2 km gồm 14 nhà ga nối sân bay Đà Nẵng với Hội An; giai đoạn 2 dự án dài 73,6 km gồm 10 nhà ga nối Hội An tới sân bay Chu Lai.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 265.972 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và THACO do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì, nhiều thông tin quan trọng liên quan đến dự án đã được công bố.

Tỉ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, cho biết sau khi dự án được phê duyệt và hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, nếu tiến độ thuận lợi, doanh nghiệp dự kiến khởi công vào tháng 2.2027 và đưa vào vận hành tuyến metro đầu tiên của Đà Nẵng vào năm 2032.

Ông Trần Bá Dương khẳng định, THACO đã có kinh nghiệm triển khai dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM nên có thể nhanh chóng bắt tay thực hiện ngay khi được lựa chọn chính thức.

Về phía chính quyền, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị THACO chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai, đồng thời xây dựng định hướng phát triển và thương hiệu cho dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, doanh nghiệp cần kịp thời báo cáo để thành phố xem xét, tháo gỡ.

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết nhằm hiện thực hóa dự án hạ tầng chiến lược này trong thời gian sớm nhất.