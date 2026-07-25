Đà Nẵng chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp VSIP 138 triệu USD

Ngày 25.7, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng.

Theo quyết định, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Mục tiêu của dự án là đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm hoạt động quản lý và điều hành khu công nghiệp.

Vị trí sẽ xây dựng dự án Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 138 triệu USD tại phường Điện Bàn Bắc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án có quy mô hơn 249 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.730 tỉ đồng (tương đương 138 triệu USD), địa điểm thực hiện tại phường Điện Bàn Bắc, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quyết định, nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án.

Về tiến độ, từ quý 2 năm 2026 đến quý 3 năm 2027, nhà đầu tư sẽ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Giai đoạn từ quý 4 năm 2026 đến quý 2 năm 2028, Nhà nước sẽ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Từ quý 3 năm 2027 đến quý 4 năm 2031, dự án sẽ được triển khai xây dựng cơ bản và đưa vào hoạt động, khai thác. Trong đó, công tác tiếp thị và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp dự kiến bắt đầu từ quý 3 năm 2028.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, khu công nghiệp và các quy định có liên quan.

Đồng thời, các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, bảo đảm thực hiện đúng nội dung đã được chấp thuận, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật; đồng thời chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định.

Đối với nhà đầu tư, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thực hiện đầy đủ, đúng và kịp thời các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề xuất dự án; triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ đã được phê duyệt…