Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Đà Nẵng: Hành trình nghẹt thở xuyên đêm, cứu 3 nạn nhân mắc kẹt giữa lở núi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/10/2025 08:32 GMT+7

Một chiến dịch giải cứu xuyên đêm đầy kịch tính đã được lực lượng chức năng xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng) thực hiện thành công, đưa 3 nạn nhân bị chấn thương nặng do sạt lở đất đến cơ sở y tế an toàn, trong điều kiện mưa lũ, lở núi và mất điện hoàn toàn.

Sáng nay 30.10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất việc di chuyển 3 người bị thương nặng sau vụ sạt lở đất đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My an toàn.

Trước đó, chiều 29.10, Trạm y tế xã Trà Tân (cơ sở 2, xã Trà Giác cũ) tiếp nhận 5 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất, trong đó có 3 trường hợp bị chấn thương sọ não mức độ nặng, tiên lượng xấu.

Đà Nẵng: Xuyên đêm cứu 3 nạn nhân sạt lở đất, kịch tính như phim- Ảnh 1.

Sau quãng đường dài hơn 20 km, các nạn nhân đã được đưa lên xe cấp cứu

ẢNH: NGỌC THƠM

5 trường hợp gặp nạn gồm: Nguyễn Thị Kim Huệ (36 tuổi), Nguyễn Tuấn Ty (10 tuổi), Nguyễn Thế Diện (33 tuổi), Nguyễn Thị Hào (34 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Thảo (28 tuổi, tất cả đều ở xã Trà Giáp).

Sau khi xin ý kiến Ban Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khu vực 3, lúc 19 giờ hôm qua 29.10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã thống nhất phương án di chuyển 3 nạn nhân bằng cách khiêng bộ qua các điểm sạt lở trên tuyến QL40B.

Một tình huống bất ngờ xảy ra là Trạm y tế xã cơ sở 2 chỉ có bình ô xy loại lớn, không có bình cầm tay để di chuyển. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã khẩn cấp đề nghị Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My hỗ trợ. Đến hơn 20 giờ 30 phút, xe cấp cứu của trung tâm y tế mới mang được bình ô xy đến trụ sở UBND xã Trà Tân.

Đà Nẵng: Xuyên đêm cứu 3 nạn nhân sạt lở đất, kịch tính như phim- Ảnh 2.

Các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My an toàn

ẢNH: NGỌC THƠM

Để đảm bảo an toàn, lúc 21 giờ 5 phút tối qua 29.10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực xã Trà Tân cử một đoàn tiền trạm gồm 8 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng dân quân, cán bộ y tế và Đoàn thanh niên mang theo bình ô xy, khảo sát toàn tuyến từ trụ sở UBND xã Trà Tân lên Trạm y tế cơ sở 2 (nơi các nạn nhân đang được sơ cứu).

Hành trình ứng cứu diễn ra trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt vì khu vực bị cúp điện hoàn toàn, sóng điện thoại và wifi chập chờn, gần như không thể liên lạc được càng tạo thêm sự căng thẳng, lo lắng cho toàn bộ lực lượng tham gia.

Đến 22 giờ 30 phút, đoàn tiền trạm đến nơi, kịp thời tiếp ô xy cho 2 bệnh nhân, đồng thời trao đổi thống nhất phương án với lực lượng đang túc trực tại các thôn thuộc xã Trà Giác cũ.

Ngay sau đó, đoàn tiền trạm cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khác đã thành lập đoàn vận chuyển thứ nhất. Lúc 22 giờ 50 phút, đoàn xuất phát từ Trạm y tế cơ sở 2, sử dụng 3 võng khiêng 3 nạn nhân chấn thương nặng di chuyển về hướng Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My.

Ông Lê Minh Chiến cho hay, quá trình di chuyển, đoàn đã vượt qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn lầy đến tận đầu gối, có nhiều đoạn phải di chuyển sát mép vực sâu trong điều kiện mưa lớn, đất đá từ phía taluy dương có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Đà Nẵng: Xuyên đêm cứu 3 nạn nhân sạt lở đất, kịch tính như phim- Ảnh 3.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (đầu tiên bên trái qua), trao quà động viên gia đình các nạn nhân

ẢNH: NGỌC THƠM

Lúc 1 giờ 15 phút sáng nay 30.10, đoàn đã đưa được 3 bệnh nhân ra đến khu vực thủy điện Sông Tranh 2 để lên xe cứu thương cùng cán bộ y tế của Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My đang đợi sẵn.

Tổng quãng đường di chuyển của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ là hơn 20 km trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, nguy cơ sạt lở luôn rình rập.

"Mặc dù trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hiểm nguy, nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, quyết không từ bỏ hy vọng cứu dân dù là mong manh nhất, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã hoàn thành nhiệm vụ lúc 1 giờ 30 phút sáng nay 30.10, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bị nạn và lực lượng làm nhiệm vụ", ông Chiến chia sẻ.

Tin liên quan

'Cảm ơn các anh đã đến với mẹ con em!' - lời tri ân giữa rốn lũ Đà Nẵng

'Cảm ơn các anh đã đến với mẹ con em!' - lời tri ân giữa rốn lũ Đà Nẵng

Giữa vùng rốn lũ Đại Lộc (Đà Nẵng), một sản phụ được lực lượng cứu hộ đưa đi sinh an toàn. Khi ca nô cập bờ, chị nghẹn ngào: 'Cảm ơn các anh đã đến với mẹ con em!'.

Khám phá thêm chủ đề

sạt lở đất Đà Nẵng Bệnh nhân giải cứu hành trình xuyên đêm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận