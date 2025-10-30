Đà Nẵng: Hành trình nghẹt thở xuyên đêm, cứu 3 nạn nhân mắc kẹt giữa lở núi

Sáng nay 30.10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất việc di chuyển 3 người bị thương nặng sau vụ sạt lở đất đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My an toàn.

Trước đó, chiều 29.10, Trạm y tế xã Trà Tân (cơ sở 2, xã Trà Giác cũ) tiếp nhận 5 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất, trong đó có 3 trường hợp bị chấn thương sọ não mức độ nặng, tiên lượng xấu.

Sau quãng đường dài hơn 20 km, các nạn nhân đã được đưa lên xe cấp cứu ẢNH: NGỌC THƠM

5 trường hợp gặp nạn gồm: Nguyễn Thị Kim Huệ (36 tuổi), Nguyễn Tuấn Ty (10 tuổi), Nguyễn Thế Diện (33 tuổi), Nguyễn Thị Hào (34 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Thảo (28 tuổi, tất cả đều ở xã Trà Giáp).

Sau khi xin ý kiến Ban Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khu vực 3, lúc 19 giờ hôm qua 29.10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã thống nhất phương án di chuyển 3 nạn nhân bằng cách khiêng bộ qua các điểm sạt lở trên tuyến QL40B.

Một tình huống bất ngờ xảy ra là Trạm y tế xã cơ sở 2 chỉ có bình ô xy loại lớn, không có bình cầm tay để di chuyển. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã khẩn cấp đề nghị Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My hỗ trợ. Đến hơn 20 giờ 30 phút, xe cấp cứu của trung tâm y tế mới mang được bình ô xy đến trụ sở UBND xã Trà Tân.

Các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Để đảm bảo an toàn, lúc 21 giờ 5 phút tối qua 29.10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực xã Trà Tân cử một đoàn tiền trạm gồm 8 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng dân quân, cán bộ y tế và Đoàn thanh niên mang theo bình ô xy, khảo sát toàn tuyến từ trụ sở UBND xã Trà Tân lên Trạm y tế cơ sở 2 (nơi các nạn nhân đang được sơ cứu).

Hành trình ứng cứu diễn ra trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt vì khu vực bị cúp điện hoàn toàn, sóng điện thoại và wifi chập chờn, gần như không thể liên lạc được càng tạo thêm sự căng thẳng, lo lắng cho toàn bộ lực lượng tham gia.

Đến 22 giờ 30 phút, đoàn tiền trạm đến nơi, kịp thời tiếp ô xy cho 2 bệnh nhân, đồng thời trao đổi thống nhất phương án với lực lượng đang túc trực tại các thôn thuộc xã Trà Giác cũ.

Ngay sau đó, đoàn tiền trạm cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khác đã thành lập đoàn vận chuyển thứ nhất. Lúc 22 giờ 50 phút, đoàn xuất phát từ Trạm y tế cơ sở 2, sử dụng 3 võng khiêng 3 nạn nhân chấn thương nặng di chuyển về hướng Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My.

Ông Lê Minh Chiến cho hay, quá trình di chuyển, đoàn đã vượt qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn lầy đến tận đầu gối, có nhiều đoạn phải di chuyển sát mép vực sâu trong điều kiện mưa lớn, đất đá từ phía taluy dương có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (đầu tiên bên trái qua), trao quà động viên gia đình các nạn nhân ẢNH: NGỌC THƠM

Lúc 1 giờ 15 phút sáng nay 30.10, đoàn đã đưa được 3 bệnh nhân ra đến khu vực thủy điện Sông Tranh 2 để lên xe cứu thương cùng cán bộ y tế của Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My đang đợi sẵn.

Tổng quãng đường di chuyển của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ là hơn 20 km trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, nguy cơ sạt lở luôn rình rập.

"Mặc dù trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hiểm nguy, nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, quyết không từ bỏ hy vọng cứu dân dù là mong manh nhất, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã hoàn thành nhiệm vụ lúc 1 giờ 30 phút sáng nay 30.10, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bị nạn và lực lượng làm nhiệm vụ", ông Chiến chia sẻ.