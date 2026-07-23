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Thời sự

Đà Nẵng: Hỗ trợ 4 tỉ đồng giúp các tỉnh miền Bắc khắc phục thiên tai

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Hưởng ứng tinh thần sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai, Đà Nẵng quyết định trích 4 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Ngày 23.7, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã thống nhất chủ trương trích 4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Theo đó, việc hỗ trợ được thực hiện theo tờ trình của Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Trong tổng kinh phí 4 tỉ đồng, hỗ trợ tỉnh Lai Châu (địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất) 2 tỉ đồng; hỗ trợ Lào Cai và Sơn La mỗi địa phương 1 tỉ đồng.

ĐàNẵng hỗ trợ 4 tỉ đồng cho 3 tỉnh miền bắc khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 1.

Những ngôi nhà tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) tan hoang khi cơn lũ dữ đi qua

ẢNH: LONG QUYỀN

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng thống nhất chủ trương thành lập đoàn công tác của thành phố đến thăm, động viên và chia sẻ khó khăn với chính quyền, nhân dân 3 địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17.7, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tại Lai Châu, thiên tai khiến 7 người tử vong, 1 người mất tích và 10 người bị thương; 269 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng; 550 hộ dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về sản xuất, giao thông và cơ sở hạ tầng, với tổng giá trị ước tính trên 550 tỉ đồng.

Tại Lào Cai, 354 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó ít nhất 136 hộ phải di dời; hơn 60.566 m³ đất đá sạt lở trên các tuyến đường, gây chia cắt nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước tính trên 45 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại Sơn La, thiên tai làm 151 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 40 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp; khoảng 67.900 m³ đất đá sạt lở trên các quốc lộ và đường tỉnh, gây ách tắc giao thông tại nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước khoảng 125 tỉ đồng.

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