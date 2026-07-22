Đà Nẵng ban hành quy chế mới cho giáo viên: Trường hợp nào được tăng lương, hoãn điều động?

Ngày 22.7, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định về quy chế điều động và thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Quy chế sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8, nhằm bảo đảm phân bổ hợp lý đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác quản lý trong toàn ngành giáo dục.

Theo quy chế, việc điều động và thuyên chuyển nhà giáo phải được thực hiện trên nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng quy trình, đúng thẩm quyền và phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị.

Từ ngày 1.8, quy chế điều động và thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức có hiệu lực ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thẩm quyền quyết định điều động thuộc chủ tịch UBND cấp xã và giám đốc Sở GD-ĐT thành phố, tùy theo phạm vi quản lý.

Đối tượng được xem xét điều động gồm giáo viên dôi dư do sắp xếp lại mạng lưới trường lớp; giáo viên có nguyện vọng công tác tại vùng khó khăn; giáo viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm cần tăng cường cho các đơn vị thiếu nhân lực; cán bộ quản lý nằm trong quy hoạch hoặc phục vụ yêu cầu bố trí, sử dụng đội ngũ.

Theo quy định, thời hạn điều động từ 12 đến 60 tháng, tùy theo khu vực công tác và giới tính.

Đối với giáo viên được điều động đến các đơn vị cần tăng cường, điều kiện về độ tuổi là không quá 45 tuổi đối với nữ và không quá 50 tuổi đối với nam. Sau khi hoàn thành thời gian điều động, giáo viên sẽ được ưu tiên bố trí trở về đơn vị công tác cũ hoặc đơn vị gần nơi cư trú thực tế nếu đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm.

Quy chế cũng quy định các trường hợp được miễn hoặc tạm hoãn điều động, gồm nhà giáo thuộc diện chính sách, người mắc bệnh hiểm nghèo, nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, cùng các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định.

Bên cạnh đó, giáo viên có thành tích xuất sắc trong thời gian được điều động sẽ được xem xét khen thưởng, nâng lương trước thời hạn theo quy định hiện hành.

UBND thành phố Đà Nẵng kỳ vọng việc ban hành quy chế mới sẽ góp phần khắc phục tình trạng mất cân đối về đội ngũ giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên, đồng thời tăng cường chất lượng giảng dạy tại các địa bàn còn khó khăn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn thành phố.