Ngày 28.11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành công điện khẩn cảnh báo lũ quét, sạt lở, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ chiều tối 27.11 đến hết ngày 28.11, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80 - 180 mm, có nơi trên 250 mm. Từ đêm 28.11 đến sáng sớm 30.11, mưa lớn tiếp tục diễn ra với lượng mưa phổ biến 80 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Mưa lớn khiến một số vùng trũng thấp ở phía nam thành phố Đà Nẵng nước dâng cao ẢNH: HUY HÀ

Đáng chú ý, mưa có thể đạt cường suất trên 120 mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp và đô thị.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là những nơi đã xảy ra mưa lớn trong những ngày qua. Chủ động cảnh báo, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân tại nơi sơ tán và những khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập; đồng thời chủ động khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ".

Đặc biệt, các địa phương phải bố trí lực lượng chốt chặn tại những ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và các điểm có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông qua những khu vực không bảo đảm an toàn. Lực lượng quân đội, công an được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường cùng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp rà soát, kiểm tra phương án bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai tại trường học. Căn cứ tình hình mưa lũ thực tế và đặc điểm từng địa phương, các đơn vị chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Đối với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện, thành phố yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thực hiện vận hành điều tiết hồ chứa đúng quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến mưa lũ.