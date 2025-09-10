Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng phê bình nhiều xã, phường chậm cập nhật chi trả quà Quốc khánh 2.9

Huy Đạt
Huy Đạt
10/09/2025 16:26 GMT+7

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng phê bình 29 xã, phường chậm cập nhật chi trả quà Quốc khánh 2.9; Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành.

Ngày 10.9, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đã ký văn bản phê bình 29 xã, phường để chậm trễ trong việc cập nhật kết quả chi trả quà của Đảng, Nhà nước cho người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đạt dưới 30%).

Theo báo cáo, đến ngày 8.9, tỷ lệ cập nhật trên toàn TP.Đà Nẵng mới đạt 52,31%. Trong đó, 31/93 địa phương đạt trên 80% như xã Thạnh Mỹ (101,9%), xã Đắc Pring (101,01%), xã Trà Liên (99,8%)... 29 địa phương đạt dưới 30%, thậm chí rất thấp như xã Lãnh Ngọc (2,12%), xã Nam Giang (2,33%), xã Thạnh Bình (2,37%)... các xã này thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

Đà Nẵng phê bình nhiều xã, phường chậm cập nhật chi trả quà Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Người dân P.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) nhận quà Quốc khánh 2.9

ẢNH: HUY ĐẠT

Một số địa phương thuộc TP.Đà Nẵng (cũ) cũng có tỷ lệ cập nhật thấp và nằm trong danh sách bị phê bình, như xã Bà Nà (chỉ hơn 13%), P.Hải Vân (hơn 19%), P.An Khê (hơn 26%)... Trong khi đó, P.Thanh Khê nơi có số dân đông nhất thành phố, từng bị phản ánh chậm chi trả lại nằm trong nhóm đạt tỷ lệ cao, hơn 75%.

Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp bộ phận tài chính, kế toán để đẩy nhanh tiến độ chi trả quà Quốc khánh 2.9 đến người dân, đồng thời nhấn mạnh Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng chỉ đạo phải khẩn trương thực hiện chuyển khoản hỗ trợ qua tài khoản an sinh xã hội. Với các trường hợp đã nhận tiền mặt nhưng chưa cập nhật, cần điều chỉnh lại dữ liệu trên phần mềm. Công an TP.Đà Nẵng được giao theo dõi, chỉ đạo công an xã phối hợp với UBND xã, phường triển khai, đảm bảo tiến độ và tính minh bạch.

100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng dữ liệu quốc gia an sinh xã hội quà Quốc khánh 2.9 phê bình chậm chi trả
