Đà Nẵng quyết chặn nội dung độc hại trên không gian mạng nhắm vào trẻ em

Ngày 4.8, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng".

Theo kế hoạch, UBND thành phố Đà Nẵng đặt ra "mục tiêu kép", vừa tăng cường bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng, vừa hỗ trợ các em phát triển kỹ năng số, khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ, hướng tới hình thành thế hệ "công dân số" mới.

Đáng chú ý, thành phố phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên môi trường mạng; 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tích hợp các công cụ, giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại, nội dung xâm hại trẻ em.

Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% trẻ em là nạn nhân của các hành vi xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, phù hợp.

Học sinh ở Đà Nẵng tham gia chương trình ngoại khóa tìm hiểu về đại dương xanh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND thành phố Đà Nẵng đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ trẻ em; khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ các công nghệ, giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, internet được yêu cầu triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nội dung xâm hại trẻ em; tăng cường kiểm soát trò chơi điện tử theo độ tuổi; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để nhận diện nạn nhân, đối tượng có dấu hiệu vi phạm thông qua hình ảnh, video, phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Đà Nẵng sẽ xây dựng và nhân rộng những mô hình hỗ trợ trẻ em sử dụng internet an toàn, lành mạnh, trong đó có mô hình "Cha mẹ đồng hành cùng con trên môi trường trực tuyến".

Thành phố cũng khuyến khích sáng tác, sản xuất các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, giải trí số có nội dung giáo dục, phù hợp với trẻ em; đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các nội dung lệch chuẩn, độc hại, có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Các cơ quan, đơn vị sẽ khai thác hiệu quả những hệ thống, nền tảng dùng chung phục vụ công tác bảo vệ trẻ em, như: Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em; mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; và các nền tảng hỗ trợ liên quan.

Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm và các mô hình hiệu quả trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; đồng thời huy động nguồn lực xã hội, vận động doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư trang thiết bị, phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ công tác bảo vệ trẻ em.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Công an về tiến độ và kết quả triển khai.

Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả. Các đơn vị phải chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ, thực hiện sơ kết và báo cáo kết quả hằng năm. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sẽ được biểu dương, khen thưởng; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc hoặc để xảy ra chậm trễ trong quá trình triển khai.