Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' 60 ngày, thu hồi 280 căn hộ chung cư xuống cấp

Ngày 18.7, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết về việc thu hồi nhà ở thuộc tài sản công để thực hiện di dời, giải tỏa các chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh do không còn bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng.

Theo quyết định, thành phố thu hồi nhà ở thuộc tài sản công đối với 280 trường hợp đang sử dụng căn hộ tại 3 khu chung cư, gồm 38 hộ tại chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường), 187 hộ tại chung cư Thuận Phước (phường Hải Châu) và 55 hộ tại chung cư Hòa Minh (phường Thanh Khê).

187 hộ tại chung cư Thuận Phước sẽ được di dời đến nơi ở mới ẢNH: HUY ĐẠT

Việc thu hồi được thực hiện do các chung cư thuộc diện phải phá dỡ vì không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xây dựng, đồng thời thuộc trường hợp thu hồi nhà ở theo luật Nhà ở năm 2023 để phục vụ công tác di dời, giải tỏa, phá dỡ và bố trí tái định cư theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt.

UBND thành phố yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định, các hộ dân phải hoàn thành việc bàn giao căn hộ, di chuyển người và tài sản để giao mặt bằng cho cơ quan quản lý theo quy định.

Đối với phương án tái định cư, thành phố bố trí 2 hình thức gồm tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách. Trong số các hộ dân bị ảnh hưởng, có 101 hộ đăng ký tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, trong khi 179 hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn.

Trong thời gian chưa được bố trí nhà ở tái định cư hoặc chưa hoàn tất thủ tục mua, thuê nhà theo phương án đã phê duyệt, các hộ dân sẽ được bố trí chỗ ở tạm tại dự án Ký túc xá phía tây và phía tây mở rộng (phường Hải Vân) hoặc được xem xét hỗ trợ kinh phí để tự thuê chỗ ở theo quy định của HĐND và UBND thành phố.

Ngoài ra, các hộ dân còn được xem xét hỗ trợ chi phí di chuyển, hỗ trợ thuê chỗ ở tạm cùng các khoản hỗ trợ khác theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng công khai quyết định trên cổng thông tin điện tử, thông báo các dự án nhà ở xã hội ngoài ngân sách đủ điều kiện mở bán, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND thành phố.

UBND các phường Hải Châu, Hòa Cường và Thanh Khê có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương di dời, phối hợp với Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện cưỡng chế di dời khi được giao nhiệm vụ.

Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng được giao chuẩn bị cơ sở vật chất tại dự án ký túc xá phía tây và phía tây mở rộng để bố trí chỗ ở tạm cho người dân; trong vòng 7 ngày kể từ khi ban hành quyết định phải gửi quyết định đến từng hộ dân, khảo sát nhu cầu và triển khai phương án bố trí chỗ ở.

Đối với các hộ tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, Trung tâm có trách nhiệm rà soát quỹ nhà để bố trí cho thuê; trường hợp chưa có quỹ nhà sẽ hướng dẫn người dân thuê tạm tại ký túc xá hoặc hưởng chính sách hỗ trợ thuê nhà. Với các hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách, đơn vị sẽ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký với chủ đầu tư và tiếp tục bố trí chỗ ở tạm trong thời gian chờ giải quyết.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng nêu rõ, sau thời hạn 60 ngày, nếu hộ dân không bàn giao căn hộ theo quy định, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời, đồng thời tiếp nhận và quản lý các căn hộ sau khi thu hồi.