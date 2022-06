Đà Nẵng tung chuỗi hoạt động Lễ hội mùa hè hút khách nội địa

Lễ hội Mùa hè diễn ra từ 11.6 đến 15.8, với nhiều chương trình, sự kiện quy mô lớn, đặc biệt là chuỗi sự kiện “Take me to the Sun” của Tập đoàn Sun Group với 3 chủ đề: Lễ hội âm nhạc, Tận hưởng biển Đà Nẵng, Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng.

Trong đó, các hoạt động âm nhạc gồm: Đại nhạc hội Take me to the Sun cùng trình diễn pháo hoa trong tháng 7 với 5 dòng nhạc dân gian đương đại, EMD, Pop, Rock và Hip hop, Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM tháng 8, âm nhạc đường phố hai bên sông Hàn, vũ hội đường phố ở khu phố Tây An Thượng, bãi biển đêm Mỹ An và tổ hợp vui chơi giải trí Danabeach, các show diễn nghệ thuật tại Bà Nà…

Tại khu vực biển, có nghệ thuật sắp đặt bãi biển, cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam, lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, lễ hội ẩm thực tại Công viên Biển Đông đầu tháng 7... là những hoạt động mới mẻ, ấn tượng.

Chương trình chính “Take me to the Sun” có các hoạt động Lễ hội carnival đường phố Sun Fest diễn ra vào các tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trong tháng 7 với 10 xe hoa quảng bá du lịch Việt Nam và TP.Đà Nẵng.





Các xe mang chủ đề: Thế giới đại dương, Bảo tàng điêu khắc Chăm, cầu Rồng, thác Thần Mặt trời, Cổng thời gian, trống đồng, cầu Vàng và các điểm đến du lịch nổi tiếng trên toàn quốc.

Đoàn Carnival còn quy tụ hàng trăm nghệ sĩ trình diễn nghệ thuật, ánh sáng trên cung đường từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Rồng.

Ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết với hàng loạt giải pháp hỗ trợ, phục hồi kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, từ đầu năm đến nay thành phố đã có thêm nhiều sản phẩm mới như tuyến du lịch Đà Nẵng – Lý Sơn, Diễn đàn đường bay châu Á và sắp đến là Giải golf châu Á… cho thấy TP.Đà Nẵng nỗ lực để từng bước nâng tầm, bứt phá.

“Với sự chung tay của các doanh nghiệp, nỗ lực của các sở ban ngành, TP.Đà Nẵng đang hướng đến khẳng định là thành phố, điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á như đã được thế giới vinh danh”, ông Trần Phước Sơn nói.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng, cho biết thêm, từ đầu năm đến nay TP.Đà Nẵng đã thu hút một lượng lớn du khách nội địa nhờ chuẩn bị các phương án phục hồi du lịch rất tốt, đón đúng điểm rơi. Lễ hội mùa hè lần này tiếp tục là sản phẩm mới đưa TP.Đà Nẵng tiếp tục trở thành điểm sáng của mùa cao điểm khách nội địa.