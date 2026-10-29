Đà Nẵng xác minh thông tin nơi chôn cất hàng trăm người sau trận đánh năm 1968

Sáng 29.10, UBND xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) tổ chức hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ hy sinh tại cứ điểm Ngok Ta Vak, nhằm làm rõ thông tin về khu chôn cất tập thể được cho là có khoảng 200 thi thể trong trận đánh tháng 5.1968.

Báo cáo tại hội thảo, đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Năng cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ cựu chiến binh Nguyễn Quốc Nhung (79 tuổi, ở phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ), nguyên chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5).

Quang cảnh hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ hy sinh tại cứ điểm Ngok Ta Vak ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nhung cho biết từng trực tiếp tham gia chiến đấu và chôn cất các trường hợp hy sinh tại cứ điểm Ngok Ta Vak vào tháng 5.1968.

Theo lời kể của ông Nhung, khoảng 200 người đã được chôn cất tại khu vực này, gồm 120 cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng và 80 người thuộc phe địch. Trong đó, một số người được chôn tại các giao thông hào quanh cứ điểm, số còn lại được đưa ra ngoài, an táng cách trận địa khoảng 400 - 500 m, tại những hố do lực lượng vận tải đào sẵn.

Ông Nhung khẳng định thời điểm đó, ông là tiểu đội trưởng, trực tiếp tham gia chiến đấu tại cứ điểm, thực hiện nhiệm vụ chốt giữ, thu dọn chiến trường sau trận đánh trong khoảng 3 ngày, an táng đồng đội và thu chiến lợi phẩm. Theo nhận định của nhân chứng, số lượng hài cốt có thể còn tại vị trí được đề cập khoảng 200 người.

Cựu chiến binh Nguyễn Quốc Nhung nói về nơi chôn cất khoảng 200 người tại cứ điểm Ngok Ta Vak ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cứ điểm Ngok Ta Vak nằm trên một ngọn đồi cao, diện tích khoảng 3 - 4 ha, cách cứ điểm Khâm Đức khoảng 7 km về phía tây nam, cạnh đường 14. Khu vực này từng có sân bay dã chiến rộng khoảng 2.000 m², giữ vị trí án ngữ tuyến đường 14 đi Tam Kỳ, Đà Nẵng, đồng thời có nhiệm vụ bảo vệ trung tâm huấn luyện biệt kích Khâm Đức của phía địch, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam trước đây.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Năng, qua thông tin nhân chứng cung cấp và đối chiếu với các sơ đồ, tài liệu lịch sử, khu vực cứ điểm Ngok Ta Vak hiện vẫn còn dấu tích công sự, hầm, hào trận địa và bãi đáp trực thăng trên ngọn đồi được người dân địa phương gọi là Đồi Mỹ. Những dấu tích này được đánh giá có nhiều điểm trùng khớp với sơ đồ do ông Nhung cung cấp.

Để xác minh thông tin, đơn vị đã tham khảo cuốn Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Phước Sơn. Tài liệu ghi nhận trận đánh tại cứ điểm Ngok Ta Vak diễn ra từ 18 giờ 30 ngày 9.5.1968 đến 15 giờ ngày 10.5.1968, khi quân giải phóng làm chủ hoàn toàn cứ điểm dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Chơn.

Tuy nhiên, thông tin về số lượng cán bộ, chiến sĩ hy sinh vẫn còn những điểm chưa thống nhất. Qua liên hệ, đại tá Nguyễn Đức Chuyển, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh thuộc đơn vị đặc công Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, xác nhận trận đánh tại cứ điểm Ngok Ta Vak có diễn ra như tài liệu nêu trên, nhưng cho biết số cán bộ, chiến sĩ hy sinh là khoảng 30 người.

Ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng, phát biểu tại hội thảo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Xém xét, đối chiếu các nguồn tin

Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Năng nhận định, các nguồn thông tin thu thập được bước đầu cho thấy trận đánh tại cứ điểm Ngok Ta Vak có diễn ra và có cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại đây. Tuy nhiên, số lượng người hy sinh cũng như vị trí, phạm vi khu chôn cất tập thể cần tiếp tục được xác minh, đối chiếu với các tài liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng, cho biết hội thảo nhằm tập hợp, xem xét và đối chiếu các nguồn thông tin, tài liệu lịch sử, ý kiến của cơ quan chức năng cùng lời kể của nhân chứng để làm rõ những nội dung liên quan đến địa điểm phát hiện hài cốt, đặc điểm hiện trường, quá trình di dời và các căn cứ phục vụ công tác xác minh theo quy định.

Ông Thắng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi khách quan, khoa học; đồng thời bổ sung những thông tin, tư liệu có giá trị nhằm làm sáng tỏ các vấn đề còn chưa rõ, góp phần xác định chính xác thông tin về khu chôn cất tập thể tại cứ điểm Ngok Ta Vak.