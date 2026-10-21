Tìm nhân chứng nơi chôn cất tập thể liệt sĩ trong Tết Mậu Thân ở Hội An

Ngày 21.10, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An (thành phố Đà Nẵng), cho biết đơn vị đang phối hợp với các địa phương liên quan xác minh thông tin về bộ đội hy sinh trong cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968 tại thị xã Hội An cũ, thuộc đặc khu Quảng Đà trước đây.

Theo tài liệu lịch sử, trong đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, lực lượng vũ trang cách mạng tại Hội An có khoảng hơn 900 cán bộ, chiến sĩ, gồm Tiểu đoàn bộ binh 2, Tiểu đoàn bộ binh 3 (thuộc Mặt trận 4 Quảng Đà), các đại đội địa phương, du kích và biệt động.

Một góc công viên Hội An ngày nay ẢNH: NGỌC THƠM

Cùng với đó, hơn 15.000 người dân từ Hội An và các huyện lân cận được huy động, tổ chức thành nhiều cánh tiến vào thị xã, phối hợp với lực lượng vũ trang nổi dậy giành chính quyền.

Khoảng 1 giờ ngày 30.1.1968, cuộc tiến công tại Hội An bắt đầu. Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 đánh vào hướng đông bắc thị xã, tập trung tiến công khu công binh và cứ điểm Chi Lăng. Đến khoảng 5 giờ sáng, lực lượng cách mạng làm chủ các mục tiêu này cùng khu hành chính tiếp vận, bắt sống 150 tù binh.

Tuy nhiên, sau những giờ đầu tiến công, quân địch tăng cường lực lượng, sử dụng trực thăng, xe tăng và bộ binh phản kích quyết liệt. Lực lượng cách mạng chịu nhiều tổn thất, không thể tiếp tục phát triển tiến công vào tiểu khu Quảng Nam. Đến rạng sáng 31.1.1968, các đơn vị lần lượt rút khỏi khu vực nội thị để bảo toàn lực lượng.

Theo tài liệu lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Hội An (1945 - 1975), trong trận đánh vào khu công binh và cứ điểm Chi Lăng, Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 thuộc Mặt trận 4 Quảng Đà có khoảng 350 cán bộ, chiến sĩ thương vong.

Đáng chú ý, sau khi lực lượng cách mạng rút khỏi khu vực, người dân địa phương đã tổ chức an táng các liệt sĩ. Tại Trường Lệ, nhân dân an táng 24 liệt sĩ; tại Trà Quế, nhân dân an táng 37 liệt sĩ và chăm sóc 120 thương binh.

Xác minh vị trí chôn cất tập thể liệt sĩ

Theo thông tin từ ông Đinh Văn Lời (76 tuổi, từng là Đội trưởng Biệt động Hội An), năm 1968 bộ đội hy sinh nhiều ở khu công binh và trại Chi Lăng. Xung quanh các cứ điểm có lớp hàng rào rộng khoảng 50 - 70 m, với nhiều hàng gai xương rồng; nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh bên ngoài hàng rào.

Khoảng 2 - 3 ngày sau, quân địch tổ chức chôn tập thể những người hy sinh tại khu vực này. Tuy nhiên, vị trí chôn cất cụ thể hiện chưa được xác định.

Khu công binh trước đây nay là khu vực công viên Hội An, trên địa bàn các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phạm Hồng Thái, Lý Thường Kiệt. Khu vực cứ điểm Chi Lăng cũng cần được tiếp tục xác minh để làm rõ vị trí lịch sử và khả năng còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Hiện Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An đang phối hợp phường Hội An Đông và phường Hội An Tây tiếp tục xác minh thông tin về các liệt sĩ hy sinh tại khu công binh và cứ điểm Chi Lăng, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An (địa chỉ 82 Trần Hưng Đạo, phường Hội An) kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng biết hoặc lưu giữ thông tin liên quan đến trận chiến, vị trí chôn cất tập thể các liệt sĩ cung cấp thông tin cho đơn vị.

Mỗi thông tin, dù nhỏ, đều có thể góp phần làm sáng tỏ lịch sử trận đánh, xác định nơi an táng các liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, đưa các anh trở về với đồng đội và gia đình.