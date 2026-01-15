Đà Nẵng: Xóa triệt để cơ chế xin - cho, bịt kín kẽ hở dễ tiêu cực

Ngày 15.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường kỷ cương, minh bạch trong hoạt động công vụ và quản lý nhà nước.

Theo Kế hoạch số 08/KH-UBND do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký ban hành, mục tiêu xuyên suốt là triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc, bảo đảm nguyên tắc "không thể" tham nhũng, tiêu cực.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc, bảo đảm nguyên tắc "không thể" tham nhũng, tiêu cực ẢNH: HOÀNG SƠN

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong mọi lĩnh vực, trong đó quyền lực càng cao thì mức độ giám sát càng nghiêm ngặt. Trọng tâm được đặt ra là xóa bỏ triệt để cơ chế xin - cho, bịt kín các kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực; kiên quyết không để lợi ích nhóm chi phối trong xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch và ban hành văn bản pháp luật.

Cùng với đó, TP.Đà Nẵng yêu cầu việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát tài sản, thu nhập phải được triển khai thực chất, tránh hình thức, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng ngay từ bên trong bộ máy.

Kế hoạch cũng xác định tiếp tục chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất vị thân; không ai được phép vượt qua các giới hạn pháp luật.

Trên cơ sở kế hoạch chung, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Thanh tra TP.Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch; đồng thời định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.