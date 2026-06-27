Đã xác định được 19 đội vào vòng knock-out: Những màn ngược dòng ngoạn mục

C HIẾN THẮNG GÂY SỐC

Đội tuyển Ecuador chạm trán với đối thủ đáng gờm là Đức - đội bóng đang có phong độ cao khi phá lưới đối thủ đến 9 lần sau 2 trận. "Cỗ xe tăng" dù đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng E nhưng vẫn tung ra sân đội hình mạnh. Trái ngược với màn trình diễn hủy diệt của Đức, đại diện của Nam Mỹ lại gây thất vọng và được gắn mác là chuyên gia phung phí cơ hội. Trước khi bước vào lượt trận cuối, đoàn quân của HLV Sebastian Beccacece tạo ra trung bình 8 cú sút trúng đích mỗi trận (chỉ kém thông số Đức). Tuy nhiên, họ cũng là đội bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất giải đấu (7 lần).

Ecuador có chiến thắng đầy cảm xúc để giành vé vào vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Rơi vào thế khó khi buộc phải thắng Đức, Ecuador đã "lột xác". Thậm chí khi bóng mới lăn được 2 phút, nhiều người tưởng chừng như hành trình của đội bóng Nam Mỹ đã kết thúc. Leroy Sane mở tỷ số cho đội tuyển Đức khi khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Ấy vậy mà lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng lại thuộc về thầy trò HLV Beccacece.

Lần này, Ecuador đã thể hiện sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong mặt trận tấn công. Đại diện của khu vực CONMEBOL (Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ) tạo ra 8 pha dứt điểm trong hơn 90 phút. 3 trong số đó đi trúng đích và họ có đến 2 bàn. Ecuador ngược dòng để đánh bại Đức hùng mạnh với tỷ số 2-1, nhờ công của Nilson Angulo (phút 9) và Gonzalo Plata (phút 77).

Chiến thắng gây sốc này giúp Ecuador vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng E. Ở trận đấu cùng giờ, Bờ Biển Ngà không gặp nhiều khó khăn để hạ gục Curacao với tỷ số 2-0. Đại diện châu Phi vào vòng 32 đội với tư cách là đội nhì bảng.

L ỜI CHIA TAY ĐẸP

"Nếu từ đầu đá như vậy thì tốt biết mấy", có lẽ đông đảo người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếc nuối thốt lên như thế sau màn trình diễn cuối cùng của đội nhà tại bảng D. Đây là màn so tài giàu tính cống hiến nhất ở loạt trận sáng qua. Trong trận đấu chia tay, các ngôi sao của Thổ Nhĩ Kỳ biết cách tỏa sáng, nhưng đã quá… muộn màng. Cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn nhất Arda Guler ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà tại World Cup 2026, mở ra chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Mỹ.

Đối với những đội đã đi tiếp hoặc sáng cửa vào vòng trong, họ thi đấu đầy toan tính. Tại trận còn lại của bảng D, Úc và Paraguay thi đấu cầm chừng rồi hòa nhau 0-0. Kết quả này giúp Úc giành vé vào vòng trong với vị trí nhì bảng. Paraguay có 4 điểm (hiệu số -2) vẫn còn nhiều hy vọng đi tiếp nhờ tấm vé dành cho các đội hạng 3 xuất sắc. Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1, và cả hai cùng dắt tay nhau vào vòng 32 đội, lần lượt với vị trí thứ 2 và thứ 3 bảng F. Cùng giờ, Hà Lan khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-1 trước Tunisia. "Cơn lốc màu da cam" đi tiếp với tư cách là đội dẫn đầu bảng F.