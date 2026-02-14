'Đại công trường' dự án sân bay Gia Bình nhộn nhịp những ngày cận tết

Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, khi nhà nhà, người người đang tất bật sắm sửa để đón năm mới thì tại đại công trường Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình), những cán bộ, chiến sĩ cùng các công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài làm nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ cho dự án trọng điểm quốc gia này.



Khu vực nhà ga VIP dự kiến sẽ được vận hành trong giai đoạn 1 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trực xuyên tết, bám đơn vị, bám công trường cùng cán bộ, chiến sĩ cùng các công nhân, kỹ sư, đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân (E32, thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an), cho biết thời gian qua, E32 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công và các đơn vị làm nhiệm vụ tại dự án để thực hiện các công tác ứng trực, đảm bảo an ninh, an toàn cho quá trình thực hiện dự án, đảm bảo thi công theo đúng tiến độ đề ra.

Đại tá Trung cho hay, dịp tết Nguyên đán, các nhà thầu vẫn thi công 24/24 và xuyên tết, do vậy E32 đã lên kế hoạch cụ thể, sắp xếp và bố trí lực lượng phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà thầu thi công trong dịp này.

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung (bìa trái) kiểm tra tiến độ thi công tại công trường ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo đại tá Trung, E32 đã tổ chức cho các chiến sĩ đón tết tại nơi công tác và quán triệt, động viên các cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Các chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ trong dịp tết ở công trường và xác định đây là vinh dự. Chúng tôi đã bố trí lực lượng phù hợp để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giai đoạn đầu của dự án sẽ hoàn thành đúng dịp chuẩn bị cho các nội dung của Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027", Trung đoàn trưởng E32 cho hay.

8 điểm tập kết vật liệu ven sông Đuống được huy động để phục vụ thi công dự án ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Được giao nhiệm vụ Tổ trưởng tổ giám sát, khai thác, vận chuyển vật liệu tại dự án, trung tá Nguyễn Hữu Chí, Trưởng ban Hậu cần E32, cho hay ai cũng có cảm xúc khi năm hết, tết về nhưng các cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là dự án trọng điểm của quốc gia nên đã gác lại niềm vui riêng, tinh thần làm việc luôn ở mức cao nhất.

Đối với bản thân, trung tá Chí cho biết vợ, con và người thân của anh cũng không quá bất ngờ khi bố, chồng, con vắng nhà ngày năm mới, bởi ai cũng xác định đây là nhiệm vụ đặc thù của lực lượng.

Khu vực nhà ga VIP sẽ kịp hoàn thành để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Những lần gọi điện về nhà, trung tá Chí thường động viên mọi người chia sẻ với nhiệm vụ của mình, đây là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ của quốc gia và cũng là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi chiến sĩ.

"Bố, mẹ, vợ và con đều hết sức chia sẻ, luôn động viên tôi yên tâm công tác, đón xuân cùng đồng đội và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ", trung tá Chí cho hay.

Trung tá Nguyễn Hữu Chí, Trưởng ban Hậu cần E32 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo trung tá Chí, để tết đơn vị thêm ấm áp, E32 đã tổ chức các hoạt động gói bánh chưng, các hội thi, hội thao và hội trại… cố gắng để các cán bộ, chiến sĩ có cái tết ấm cúng nhất.

Tuy xa nhà nhưng các chiến sĩ vẫn yên tâm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn và giám sát khai thác, vận chuyển vật liệu để làm sao công trình đạt, thậm chí vượt tiến độ đề ra.

Ông Trần Hữu Hiệp, Chỉ huy trưởng nhà thầu Coteccons, cho biết để đảm bảo tiến độ, nhà thầu sẽ thi công xuyên tết

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ông Trần Hữu Hiệp, Chỉ huy trưởng nhà thầu Coteccons thi công dự án, cho hay theo truyền thống, mỗi dịp tết đến, các gia đình đều muốn sum vầy cùng người thân và cán bộ của công ty cũng có một phần háo hức. Song, vì tiến độ chung của dự án rất gấp và khẩn trương để chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027, tất cả mọi người từ công nhân, kỹ sư đều đồng lòng, quyết tâm ở lại trực và thi công xuyên tết.

Các công nhân, kỹ sư làm việc với tinh thần cao nhất để phấn đấu đảm bảo tiến độ dự án ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng E32, thăm hỏi, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự (89 tuổi) có chồng và con trai là liệt sĩ ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung cùng các cán bộ, chiến sĩ E32 thắp hương, đặt hoa tại nghĩa trang liệt sĩ xã Gia Bình (Bắc Ninh) ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Sân bay quốc tế Gia Bình được xây dựng tại Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, được quy hoạch với quy mô gần 2.000 ha. Dự án được kỳ vọng không chỉ là cửa ngõ hàng không của Hà Nội và miền Bắc, mà còn là cảng hàng không trung chuyển lớn của khu vực. Với tầm nhìn đến năm 2050, sân bay quốc tế Gia Bình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng và an ninh quốc phòng, vận hành theo tiêu chuẩn "sân bay xanh" ESG và ứng dụng công nghệ thông minh toàn trình. Trong giai đoạn đầu đến 2030, dự án sẽ hoàn thiện 2 đường băng, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, sân bay sẽ mở rộng lên 4 đường băng, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mục tiêu năm 2029 sân bay quốc tế Gia Bình đạt chuẩn Skytrax 4 sao, năm 2032 đạt chuẩn 5 sao và đến năm 2037 trở thành một trong 10 sân bay đẹp nhất thế giới.



