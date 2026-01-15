Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử

Định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV, cho hay Đại hội XIV của Đảng với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 19 - 25.1.

Chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản VN; các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, T.Ư Đảng; cùng các đại diện nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội ẢNH: GIA HÂN

Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở VN; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới. Văn kiện đại hội đã có đổi mới quan trọng: tích hợp 3 báo cáo là Báo cáo chính trị, Báo cáo KT-XH và Báo cáo xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị thống nhất và đồng bộ. Đây là lần đầu tiên các văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án và trách nhiệm thực hiện để nghị quyết có thể triển khai ngay sau đại hội.

"Dự thảo các văn kiện cũng đã được lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân", ông Trần Cẩm Tú nói.

Rà soát kỹ lưỡng nhân sự T.Ư khóa XIV

Về công tác chuẩn bị nhân sự T.Ư Đảng khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư cho hay, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch, phát huy dân chủ trí tuệ.

Công tác này đảm bảo sự hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, giữa đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường năng lực thực tiễn, cũng như giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển. Đặc biệt, quy trình này đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác thực tế và sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo đánh giá.

Thông tin thêm về công tác nhân sự, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, cho biết tại các hội nghị T.Ư 10, 11, 12, T.Ư Đảng khóa XIII đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và thống nhất ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV; trong đó đã xác định rõ quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và quy trình nhân sự. Đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự của T.Ư khóa XIV.

Bộ Chính trị đã định hướng giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia T.Ư Đảng khóa XIV cả chính thức và dự khuyết tái cử và tham gia lần đầu. Ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Tại hội nghị T.Ư 13, 14 và 15, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư đã xem xét, biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cả chính thức và dự khuyết, và chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử để trình Đại hội XIV xem xét bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV theo quy định.

Đặc biệt, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư nêu rõ: Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, CNXH và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ…

Các ủy viên T.Ư khóa XIV phải tiêu biểu tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, trước hết; gần dân, trọng dân, vì dân; dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng; đủ sức để đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công… Kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử ở cấp ủy cấp dưới vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh không để lọt vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV những người có một trong các khuyết điểm sau: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém; mất đoàn kết, sợ trách nhiệm, không dám làm, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa...

Đại hội không giấy tờ Theo Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Thị Thu Hà, 1.586 máy tính bảng đã phát đến tất cả đại biểu chính thức dự Đại hội XIV của Đảng. Dự kiến có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ tài liệu giấy. Đại hội XIV sẽ được tổ chức trong 6,5 ngày, tiết kiệm được 1,5 ngày (nhiệm kỳ trước tổ chức trong 8 ngày). Phiên trù bị, dự kiến dành ra một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên T.Ư Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.