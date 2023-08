Đắk Nông: Nhiều ngày mưa lớn, nhà cửa, cây trồng thiệt hại nặng

Ngày 1.8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết vừa có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt, sạt lở trên địa bàn tỉnh từ ngày 30 - 31.7.

Theo đó, qua thống kê trên địa bàn TP.Gia Nghĩa có 64 căn nhà bị ngập lụt; khu vực bị ngập lụt nhiều nhất ở các phường Nghĩa Tân, Quảng Thành và Nghĩa Trung. Bên cạnh đó, một số nơi trên địa bàn TP.Gia Nghĩa bị sạt lở đất và hư hỏng đường giao thông; gần 89 hộ dân bị ngập ao nuôi cá, thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Về cây trồng, khoảng 45 héc ta cà phê và một số diện tích cây ăn trái bị ngập úng từ 0,5 - 1 m, ước tính thiệt hại 30 - 70%.

Cây trồng, nhà cửa của người dân trên địa bàn TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) bị ngập nước T.R.

Tại H.Đắk Glong, trên địa bàn xã Quảng Sơn có 7 căn, xã Đắk R'Măng có 25 căn nhà bị ngập lụt; nhiều căn nhà ngập sâu trong nước từ 0,5 - 1 m. Mưa lớn khiến tuyến đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk R'Măng, đoạn qua thôn 5, thôn 6 (xã Đắk R'Măng) bị ngập sâu từ 0,5 - 1 m khiến 25 hộ dân có nhà ở dọc theo tuyến đường bị cô lập.

Tính đến 18 giờ ngày 31.7, mưa lũ đã làm ngập 191 héc ta lúa (trong đó xã Quảng Sơn có 180 héc ta lúa bị ngập); khoảng 15 héc ta cà phê thuộc thôn 5, thôn 6, xã Đắk R'Măng và thôn 11 thuộc xã Quảng Hòa ngập nước.

Ngập lụt trên địa bàn TP.Gia Nghĩa T.R.

Tại H.Đắk R'lấp, nhiều tuyến đường giao thông tại xã Nhân Cơ bị sạt lở, hư hỏng; mưa lớn làm trôi một cây cầu giao thông ở xã Kiến Thành; nhiều nhà dân ở TT.Kiến Đức cũng bị sạt lở. Tại xã Quảng Tín và Kiến Thành, vườn sầu riêng, cà phê của 23 hộ dân bị ngập úng.

Một điểm sạt lở trên địa bàn H.Đắk R'lấp T.R

Tại H.Tuy Đức, nhiều nhà dân, đường giao thông tại xã Đắk Buk So và Đắk Ngo bị sạt lở. Hàng chục héc ta hoa màu, cà phê, sầu riêng của người dân xã Quảng Tâm, Đắk R'tih và xã Đắk Buk So bị ngập úng. Đáng chú ý, tại xã Đắk Buk So, khoảng 92 tấn cá bị thiệt hại (trên diện tích ao nuôi hơn 59 ha), tài sản thiệt hại ước tính hơn 4,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, mưa lớn còn khiến một số vị trí tại Nhà máy thủy điện Đắk R'tih và Nhà máy thủy điện Đắk Nông bị sạt lở, hư hỏng trang thiết bị.