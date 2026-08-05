Đám cưới Nam bộ qua nhiều thập niên: Những lễ vật ít người còn thấy

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Đèn bông sáp, bàn tơ hồng, mâm quả, giấy hôn thú... những lễ vật và nghi thức từng gắn với đám cưới Nam bộ qua nhiều thập niên được tái hiện, đưa người xem trở về một thời đã xa.
Theo đó, sự kiện "Kết duyên tơ hồng" do Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (phường Hòa Hưng), Mõ Project và Khoa Phung's Art Corner kết hợp tổ chức, hoạt động phi lợi nhuận giới thiệu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lễ cưới người Việt Nam.
Theo ban tổ chức, đám cưới Nam bộ xưa không chỉ là ngày vui của lứa đôi mà còn là một bảo tàng sống động về văn hóa, nơi những triết lý nhân sinh được gửi gắm qua từng vật phẩm và nghi lễ khắt khe. Dấu ấn của nhiều thời kỳ vẫn còn lưu lại qua những câu chuyện về đoàn rước dâu, chiếc nón cụ và quan niệm về sắc màu đầy thú vị.
Bên cạnh đó còn tái hiện lễ nghinh thân vốn là nghi lễ cuối cùng trong "lục lễ" (nạp thể, vấn danh, tập kiết, nạp trưng, thỉnh kỳ và thân nghinh). Ban tổ chức đã tái hiện không gian thờ cúng ngày cưới, các mâm quả, lễ vật như đèn bông sáp, giá đèn, trầu cau cùng nhiều tài liệu quý như giấy hôn thú, thiệp cưới xưa.
Những bức ảnh cưới được chụp lại qua các thời kỳ, từ những năm 1950 đến năm 2000
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