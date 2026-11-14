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    Đàn bò 12 con 'chiếm' mặt cầu, xe cộ ở Phú Quốc phải né tránh

    Hoàng Trung
    Hoàng Trung
    Một đàn bò 12 con chiếm gần hết mặt cầu Bến Tràm 2 ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, né tránh.

    Tối 13.11, một đàn bò 12 con không người chăn dắt bất ngờ xuất hiện, án ngữ gần hết mặt cầu Bến Tràm 2 (người dân quen gọi là Cầu Nhỏ), đoạn qua khu phố Bến Tràm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tình huống này khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, né tránh khi lưu thông qua đây.

    Đàn bò 12 con thản nhiên 'chiếm' mặt cầu, xe cộ ở Phú Quốc phải né tránh - Ảnh 1.

    Đàn bò 12 con chiếm gần hết mặt cầu Bến Tràm 2 (khu phố Bến Tràm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang)

    ẢNH: HOÀNG TRUNG

    Theo ghi nhận lúc 19 giờ 30 phút, đàn bò đứng dàn ngang trên cầu, chiếm phần lớn diện tích mặt đường. Dù xe tải, ô tô và xe máy liên tục qua lại, tiếng còi xe inh ỏi, nhưng đàn bò vẫn "thản nhiên đùa nghịch".

    Sự xuất hiện của đàn bò khiến giao thông qua cầu bị ảnh hưởng. Nhiều ô tô phải rà phanh, nối đuôi nhau di chuyển chậm để tìm khoảng trống vượt qua. Người đi xe máy cũng phải dè chừng, luồn lách sát đàn bò, lo ngại sợ bị bò húc.

    Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đàn bò di chuyển cách vị trí ban đầu khoảng 200 m, rồi 4 con vẫn nằm giữa đường, số còn lại nằm bên lề. Đến hơn 7 giờ sáng 14.11, đàn bò tiếp tục xuất hiện trên đường ở khu vực này.

    Đàn bò 12 con thản nhiên 'chiếm' mặt cầu, xe cộ ở Phú Quốc phải né tránh - Ảnh 2.

    Hơn 7 giờ sáng 14.11, đàn bò con tiếp tục xuất hiện trên tuyến đường lớn ở khu phố Bến Tràm, đặc khu Phú Quốc

    ẢNH: HOÀNG TRUNG

    Một người dân ở khu phố Bến Tràm cho biết, đêm nào người này cũng phải thức dậy, chờ đường vắng xe để xua đàn bò đi. Nếu không kịp đuổi, sáng hôm sau lại phải vất vả dọn rửa chất thải trước nhà. Sau khi người dân xua đuổi, đàn bò di chuyển vào một con hẻm nhỏ gần đó.

    Việc thả rông gia súc trên đường giao thông, nhất là tại những tuyến đường lớn, cầu có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Không chỉ gây cản trở lưu thông, tình trạng này còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và đời sống người dân.

    Đáng chú ý, tháng 10.2025, UBND đặc khu Phú Quốc đã 2 lần ban hành văn bản yêu cầu không thả rông vật nuôi, không để vật nuôi phóng uế nơi công cộng. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tình trạng này vẫn tái diễn, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

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