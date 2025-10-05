Dân uống bia Nhật buồn vì tin tặc

Tại một quán ăn nhỏ ở Tokyo, đầu bếp Tomiko Yano cho biết nguồn cung bia Asahi nổi tiếng đang cạn kiệt - và chưa có giải pháp nào khả thi. “Chúng tôi chỉ còn một thùng Asahi cuối cùng. Thùng này đã cạn... và đây là thùng cuối cùng, chỉ còn một thùng nữa thôi”, cô chia sẻ.

Các nhà hàng, quán bar và cửa hàng Nhật Bản khác cũng đang cảm nhận được tác động của một cuộc tấn công mạng gần đây vào tập đoàn đồ uống khổng lồ Asahi Group.

Công ty đã tạm dừng xử lý đơn hàng, vận chuyển và các chức năng tổng đài sau khi cuộc tấn công mạng hôm 29.9 gây ra sự cố hệ thống.

Bia Asahi Super Dry trên dây chuyền sản xuất ẢNH: ASAHI

Là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, nổi tiếng với các thương hiệu bao gồm bia Super Dry, Asahi Group cho biết đã bắt đầu xử lý một số đơn hàng vào ngày 1.10 bằng cách đến gặp trực tiếp khách hàng.

Các đơn đặt hàng thực phẩm và nước ngọt vẫn đang tiếp tục, nhưng công ty vẫn chưa nhận thêm đơn đặt hàng đồ uống có cồn.

Asahi cho biết họ đang tiếp tục hợp tác với các cơ quan điều tra về vụ tấn công.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ tấn công mạng và ransomware nhắm vào các công ty toàn cầu.

Tại Anh, hãng sản xuất ô tô hạng sang Jaguar Land Rover đã buộc phải đóng cửa các nhà máy vào tháng trước, trong khi Marks & Spencer cùng Co-op Group cũng trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tinh vi.

Cổ phiếu của Asahi đã giảm khoảng 4% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 sau khi công ty bị tấn công.